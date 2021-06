Wedemark

Vor vier Jahren ist die Realschule Wedemark erste sogenannte Tablet-Schule in der Gemeinde geworden. Schulleiter Jens Szabo hatte damals mit nur 15 Schülern angefangen. Inzwischen ist das Projekt immens gewachsen. Und gerade in Zeiten der Corona-Pandemie hat sich das ausgezahlt. Um diesen großen Fortschritt auch Lokalpolitikern näherzubringen, hat Szabo jetzt Mitglieder der Wedemärker SPD-Fraktion eingeladen und eigens für diese kleine Gruppe eine hybride Unterrichtsstunde konzipiert.

In dieser mussten die Besucher möglichst schnell Fragen zur Geschichte der SPD beantworten. Dazu hatte Szabo unter anderem einen Lückentext entworfen, der entsprechend auszufüllen war. „Es hat riesig Spaß gemacht“, bedankte sich die Fraktionsvorsitzende der SPD, Daniela Mühleis.

Zu jeder Zeit wurden die gesamten Klassen unterrichtet

Doch in erster Linie zeigten die Politiker Interesse daran, wie der Unterricht in der Pandemie bisher gelaufen ist. Täglich habe es mindestens von 9 Uhr bis 12.30 Uhr Unterricht und Kontakt zum Klassenlehrer gegeben, erläuterte Szabo. Die Frage, wie die Schüler benotet werden können, hat sich demnach an der Realschule nicht gestellt.

Auch beim Wechselunterricht wurde immer die gesamte Klasse unterrichtet, die Hälfte der Schüler war vor Ort, die andere zeitgleich digital dabei. „Mit der technischen Ausstattung allein ist es nicht getan“, betonte Szabo. Es genüge nicht, die Jungen und Mädchen mit Tablets auszustatten, den Klassenraum mit interaktiver Tafel zu versehen, Mikrofon und Kamera zu besorgen. Das Kollegium muss überzeugt sein und mitmachen, sagte der Schulleiter.

Als Szabo vor vier Jahren mit der Umstrukturierung begann, gab es sogar Lehrkräfte, die deshalb die Schule verlassen hatten. „Alle neu einzustellenden Kolleginnen und Kollegen müssen die Bereitschaft zum digitalen Unterrichten mitbringen.“ Sie lernen auch immer noch, genau wie die Schüler. „Und so soll es sein.“

Technik braucht viel externe Wartung

Einige Wünsche sind gleichwohl noch offengeblieben. Die technische Ausstattung benötigt externe Wartung. Bislang wird diese Aufgabe überwiegend vom Kollegium ausgeführt. Dafür reichten die Kapazitäten aber nicht mehr aus, meint Szabo. Deshalb sei die Schule dringend auf technischen IT-Support vom Träger – also der Gemeinde – angewiesen. Im Stellenplan für 2021 wurde bereits eine Vollzeitkraft für die Betreuung der Schul-IT eingerichtet. Dies kann nach Auffassung der SPD nur ein erster Schritt sein. „Unser Ziel ist, den Digitalcampus in Mellendorf zu schaffen“, stellte Daniela Mühleis in Aussicht.

Von Janna Silinger