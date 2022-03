Berkhof

Mit leichter Verzögerung war es nun soweit mit dem ersten Spatenstich für das neue Feuerwehrhaus in Berkhof. Wedemarks Bürgermeister Helge Zychlinski (SPD) nahm zusammen mit Uwe Brinkmann vom zuständigen Planungsbüro sowie Jörn Kahlmeyer, stellvertretender Ortsbrandmeister von Berkhof, den symbolischen Akt vor. Weitere Vertreter von Gemeinde und Feuerwehr schauten erfreut zu, wie ein wenig Erde aufgewirbelt wurde.

Ursprünglich sollten die Arbeiten im Dezember 2021 starten. Nun geht es in Kürze los, noch im März, sagt Dörte Benecke. Die Projektleiterin aus dem Team Hochbau der Gemeinde rechnet mit einer Fertigstellung und Inbetriebnahme im April 2023. Der Grund für die Verspätung seien die Ausschreibungen und einzuhaltenden Fristen gewesen, sagt Benecke. Der Aufwand für die einzelnen Gewerke war groß, daher verschob sich der Start.

Hinter der Feuerwehr entstehen zehn Wohnhäuser

Parallel zum Bau des Feuerwehrgerätehauses entsteht dahinter neuer Wohnraum mit zehn Häusern, die Erschließungsstraße für die Baufahrzeuge ist bereits angelegt. Die Straße, an der sich das Gelände befindet, trägt passenderweise den Namen „Zur Feuerwehr“ und mündet auf die durch Berkhof verlaufende L190.

In Berkhof baut die Gemeinde ein neues Feuerwehrhaus. Quelle: Stephan Hartung

Laut Zychlinski beträgt die Investitionssumme für das Feuerwehrgerätehaus insgesamt 2,85 Millionen Euro. Weil das Gebäude im KFW-Standard 40 entsteht, erhält die Gemeinde eine Förderung von 250.000 Euro vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Dabei liegt der Fokus auf erneuerbaren Energien: Das Feuerwehrhaus erhält eine Luft-Wasser-Pumpe, eine Photovoltaikanlage sowie Begrünung auf dem Dach.

Mehr Platz in allen Bereichen

Auf 2950 Quadratmetern bekommt die Ortsfeuerwehr Berkhof, in der 30 Mitglieder aktiv sind, einen Neubau mit vielen wichtigen Details. Den Kameraden steht nun mehr Platz zum Umziehen zur Verfügung, außerdem gibt es Versammlungsräume für die Mitglieder oder für Schulungen und Sozialräume. Auch in der Fahrzeughalle ist nun mehr Platz als im alten und nur wenige 100 Meter entfernten Feuerwehrhaus. Bei zwei Fahrzeugen wird es für die Berkhofer aber bleiben.

So soll das neue Feuerwehrhaus in Berkhof aussehen. Quelle: Gemeinde Wedemark

Berkhof als Vorreiter für andere Wehren

„Wir freuen uns, dass wir hier in Berkhof nicht vergessen werden“, sagt Ortsbürgermeister Dirk Görries. Das ist so, und sogar noch mehr: Der kleine Gemeindeteil im äußersten Norden der Wedemark kann Vorreiter sein für weitere Neubauten von Feuerwehrhäusern im Gemeindegebiet. Von einer solchen Rolle geht auch der Gemeindebürgermeister aus. „Wir sehen Berkhof als einen Prototypen an“, sagt Zychlinski und weiß, dass es in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten in und an den Feuerwehrhäusern auf Wedemärker Gebiet nur Anbauten und Nachbesserungen gab. Der letzte Neubau? Zychlinski überlegt. „Das ist schon lange her, vermutlich in den Achtzigerjahren.“

Die Planung für das Gebäude in Berkhof hatte immerhin eine nicht ganz so lange Vorlaufzeit. Jörn Kahlmeyer, der selbst auch im Ortsrat Berkhof sitzt, erinnert sich daran, „dass das Thema 2016 im Feuerwehr-Bedarfsplan erstmals aufgetaucht ist. 2017 haben wir dann im Ortsrat darüber gesprochen“. Dann lässt sich ein um nur drei Monate verspäteter Spatenstich locker verkraften.

Von Stephan Hartung