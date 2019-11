Resse

Island steht im Mittelpunkt eines Vortrags von Reinhard Löhmer. Dazu öffnet das Moorinformationszentrum (Mooriz) in Resse am Mittwoch, 20. November, die Türen. Der Informationsabend mit dem Thema „ Island – von Feuer und Kälte geprägte Landschaften“ beginnt um 19 Uhr.

Die Insel ist geprägt durch die geologische Unruhe im Untergrund, die auf Erdplattenbewegungen beruht, die immer wieder vulkanische Eruptionen hervorrufen und das Land quasi spalten, heißt es in der Ankündigung. „Vulkane und Lavafelder – neu und alt – prägen weite Teile des Landes“, berichtet Löhmer.

Im Norden tangiert die Insel den Polarkreis und ist damit zusätzlich geprägt von Eis, Gletschern und Schnee, aber auch von langen Sommertagen und Dunkelheit im Winter. In einem so extremen Lebensraum gibt es nur eine speziell angepasste Tier- und Pflanzenwelt, weiß Löhmer. In seinem Vortrag berichtet er den Zuhörern im Mooriz von seiner naturkundlichen Rundfahrt um die Insel im Frühsommer 2018.

Der Eintritt kostet 5 Euro. Tickets gibt es ausschließlich an der Abendkasse.

Von Stephan Hartung