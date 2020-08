Wedemark

Eine Sprechstunde des Pflegestützpunktes Burgdorfer Land ist für Pflegende und Pflegebedürftige für Mittwoch, 26. August, von 15 bis 17 Uhr im Rathaus in Mellendorf geplant. In Zimmer E.37 am Sennheiser-Platz 1 können sich Interessierte in vertraulichen Gesprächen zum Thema Pflege informieren und beraten lassen.

Dabei besteht die Möglichkeit, Fragen nach Angeboten, Leistungen der Pflegeversicherung sowie einer Entlastung pflegender Angehöriger zu klären. Wenn Bedarf besteht, leisten die Berater des Senioren- und Pflegestützpunktes Unterstützung bei der Antragstellung.

Wegen der coronabedingten Hygiene- und Abstandsregeln ist eine Anmeldung zur Sprechstunde zwingend unter Telefon (0511) 70020116 notwendig.

Von Katja Spigiel