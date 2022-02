Mellendorf

Der Senioren- und Pflegestützpunkt Burgdorfer Land bietet am Donnerstag, 17. Februar, eine kostenlose Beratung im Gilbhorn 6 in Mellendorf an. Von 10 bis 12 Uhr geben Expertinnen neutral und vertraulich Auskunft zu allen Fragen rund um das Thema Pflege. Die Beraterinnen informieren über Hilfe- und Unterstützungsangebote vor Ort, über die Leistungen der Pflegeversicherung und über mögliche Sozialleistungen. Wer will, erhält zudem Unterstützung bei der Antragstellung, beispielsweise auf einen Pflegegrad.

Das Angebot richtet sich an pflegebedürftige Menschen, pflegende Angehörige und Menschen, die sich ehrenamtlich im Seniorenbereich engagieren möchten. Ratsuchende müssen vorab einen Termin unter Telefon (0511) 70 02 01 16 vereinbaren. Dies gilt auch für Hausbesuche außerhalb der Sprechstunde.

Von Gabriele Gerner