Elze/Meitze/Hellendorf

Die Liberalen in der Wedemark setzen auf ihr neues, junges Team. Für den Ortsrat Elze und Meitze schickt die FDP erstmals fünf Kandidatinnen und Kandidaten ins Rennen – darunter allein drei neue Mitglieder. Auf Listenplatz eins steht Anke Gudehus. Ihr folgen Stephan Vens-Cappell, Axel Biering, Günter Probst und Michaela Albrecht.

Der IT-Manager Vens-Cappel tritt zum ersten Mal bei einer Kommunalwahl an. Er möchte Ortsbürgermeister in Elze/Meitze werden und damit Jürgen Benk (SPD) ablösen.

Stephan Vens-Cappell will Ortsbürgermeister werden. Quelle: Privat

Vens-Cappell ist seit rund einem Jahr bei den Liberalen aktiv, er engagiert sich aber seit Längerem für den Dorfverein Dorfbild Elze. Er möchte die Lebensqualität in den beiden Orten verbessern und dabei vor allem den zunehmenden Schwerlastverkehr verringern. Er fordert daher eine Durchfahrtsbeschränkung durch die Dörfer für den Umleitungsverkehr der Autobahn 7. Ziel müsse es sein, dass die offizielle Umleitung genutzt werde und die Verkehrsmassen etwa bei Baustellen auf der A 7 nicht über die Dorfstraßen rollten, sagt er.

Neue Baugebiete: Infrastruktur soll mitwachsen

Vens-Cappell fordert weiter eine Ausweisung von neuen Baugebieten unter Berücksichtigung der vorhandenen Infrastruktur – so soll etwa die Betrachtung des Verkehrs, von Schul- und Kitaplätzen sowie Einkaufs- und Parkmöglichkeiten eine Rolle spielen. Der IT-Spezialist will auch die Digitalisierung der Dörfer voranbringen und fordert mehr digitalen Service – etwa für die Anmeldung des Wohnsitzes oder für Anträge auf Elterngeld. Der Elzer sieht die Politik zudem in der Pflicht, näher an die Bürgerinnen und Bürger heranzurücken – er kann sich dabei die Kommunikation über eine Website gut vorstellen.

Bei der Kommunalwahl tritt in diesem Jahr für den Ort Hellendorf erstmalig auch ein Liberaler an. Der Student Wilhelm-Maximilian Wendel möchte dort die Geschicke im Ortsrat mitbestimmen.

FDP freut sich über Mitgliederzuwachs

Der Wedemärker FDP-Vize-Chef und Ratsherr Erik van der Vorm freut sich über das neue, junge Team. Im vergangenen Jahr seien in der Wedemark allein zehn neue FDP-Mitglieder hinzugestoßen. „Wir freuen uns, dass wir so viele engagierte Kandidaten haben“, sagt van der Vorm. Den Grund für den Zulauf sieht er größtenteils in der aktuellen Bundespolitik, in der Unzufriedenheit mit der Arbeit der großen Koalition.

Von Patricia Oswald-Kipper