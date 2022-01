Resse

Die Winterpause des Moorinformationszentrums in Resse endet in Kürze. Nach Auskunft von Jochen Pardey, Vorsitzender des Vereins Bürger für Resse als Betreiber der Institution, startet das Zentrum ab Mittwoch, 2. Februar, wieder mit der Arbeit. Dann sorgen mittwochs bis sonntags von 11 bis 17 Uhr die Ehrenamtlichen wieder für eine Belebung – in diesen Zeiten ist auch die Dauerausstellung über die Entstehungsgeschichte und die ökologische Bedeutung der Moore zu sehen.

Der Eintritt zur Dauerausstellung, Altes Dorf 1B, in Resse ist frei. Es seien die Regeln der gültigen Corona-Verordnung zu beachten, betont Pardey.

Von Sven Warnecke