Mellendorf

Ohne gültige Fahrerlaubnis ist ein 37 Jahre alter Mann am Mittwoch in seinem Renault in Mellendorf unterwegs gewesen. Eine Polizeistreife erwischte den Fahrer um 8.35 Uhr an der Straße Kreuzheister. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein.

Von Frank Walter