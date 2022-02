Wedemark

Ein bislang unbekannter Fahrer eines dunkeln Vans hat am Mittwoch, 16. Februar, die Aral-Tankstelle in Mellendorf verlassen ohne die Rechnung zu bezahlen. Die Person hat um 16.38 Uhr 30 Liter E10-Benzin getankt. Ohne die Rechnung in Höhe von 52,90 Euro zu bezahlen, fuhr die Person vom Gelände.

Bekannt ist aktuell nur, dass der Fahrer dunkle Haare hat sowie einen Bart trug. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Wedemark unter (05130) 9770 entgegen.

Von Cecelia Spohn