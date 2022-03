Bennemühlen/Elze

Ein Dieb hat am Wochenende, 19./20. März, am Bahnhof Bennemühlen ein Herrenfahrrad gestohlen. Der Eigentümer hatte sein silberfarbenes Zweirad der Marke Winora am Sonnabend gegen 16.15 Uhr am dortigen Fahrradständer angeschlossen. Am Sonntag gegen 11 Uhr war das Fahrrad im Wert von etwa 200 Euro dann verschwunden. Zurück blieb nur das beschädigte Zahlenschloss. Zeugen sollten sich im Polizeikommissariat Mellendorf, Telefon (05130) 9770, melden.