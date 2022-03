Mellendorf/Brelingen

Deutlich zu viel Alkohol getrunken hatte ein Fahrradfahrer, den die Polizei in der Nacht zu Sonnabend gegen 2.30 Uhr auf der Berliner Straße in Mellendorf kontrolliert hat. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,94 Promille. Die Polizisten untersagten dem 23-Jährigen die Weiterfahrt und brachten ihn ins Kommissariat. Dort entnahm ein Arzt ihm eine Blutprobe. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein.

54-Jährige fährt ohne Licht Auto

Der gleiche Vorwurf trifft auch eine 54 Jahre alte Frau, die bereits am Donnerstag gegen 19.50 Uhr in Brelingen von einer Polizeistreife gestoppt wurde – sie hatte an ihrem Kleinwagen die Beleuchtung nicht eingeschaltet und die Beamten so auf sich aufmerksam gemacht. Bei ihr ergab der Atemalkoholtest 1,5 Promille. Auch die Frau musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und sieht sich nun einem Strafverfahren gegenüber.