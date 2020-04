Wedemark

Die Polizei in Mellendorf ist am Donnerstagabend wegen einer Ölspur im Ort alarmiert worden. Die Verunreinigung zog sich vom Gilborn über die Wedemarkstraße sowie die Celler Straße bis zur Anschlussstelle Mellendorf an der Autobahn 7. Dort verlor sich nach Auskunft von Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Wedemärker Kriminal- und Ermittlungsdienstes, die Spur des Verursachers. Die Streifenbeamten riefen die Feuerwehr wie auch den Bauhof der Gemeinde, um die Ölspur abzustreuen.

Hinweise erbittet das Kommissariat Mellendorf unter Telefon (05130) 9770. Weitere Einsatzmeldungen finden Sie in unserem Ticker.

Von Sven Warnecke