Über drei Stunden hat Maike Kakuschke mit ihren beiden Kindern Leni und Lennart an einem Sonnabend im Mai im Bereich der Bahnanlagen in Mellendorf Müll eingesammelt. Weil organisierte Dorfreinigungen coronabedingt ausfallen mussten, hatte die SPD Wedemark unter dem Motto „Saubere Umwelt – Saubere Wedemark“ zu solchen Einzelaktionen aufgerufen sowie dazu eingeladen, die Einsätze mit Fotos zu dokumentieren und sich an einem Wettbewerb zu beteiligen. Familie Kakuschke hat ihn gewonnen.

Restaurantgutschein als Preis

Die Kakuschkes erhielten einen Restaurantgutschein in Höhe von 75 Euro als Preis. Das eingereichte Foto wird außerdem an der Auswahl für den SPD-Fotokalender teilnehmen, der im Jahr 2021 Motive mit dem Schwerpunkt Corona in der Wedemark zeigen soll.

Die Fotos von Familie Kakuschke dokumentieren unter anderem mehrere aufgebrochene Fahrradschlösser, die die Müllsammler im Bahnhofsbereich gefunden haben. Leider reinige die Bahn die eigenen Grundstücke entlang der Bahnanlagen nicht ausreichend, meinte Maike Kakuschke bei der Preisübergabe. Ohne die Unterstützung Freiwilliger gliche das Gebiet um die Bahnanlagen bald einer Müllhalde, merkte sie an.

Auch weiterhin können sich alle Wedemärker noch an dem Wettbewerb beteiligen und dafür digitale Fotodateien mit einer kurzen Bildbeschreibung und einem schriftlichen Einverständnis der abgebildeten Personen an die E-Mail vorstand@spdwedemark.de schicken.

Von Ursula Kallenbach