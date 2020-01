In der Wedemark hat das Gymnasium Mellendorf seinen Schülern für die Tage bis zur Zeugnisausgabe ein praktisches Angebot gemacht: Sie konnten in Gummistiefeln ins Moor stapfen, um Ehrenamtlichen bei der Beseitigung dort wachsender Bäume zu helfen. Ein Thema, das im Unterricht so nicht vorkommt.