Jetzt hat Gerd Radloff genug Farben und könnte mehr als nur Mellendorf verschönern. Der Hobbykünstler hatte vor einigen Tagen den Diebstahl seiner Malerausrüstung zu beklagen. Farben und Pinsel wurden ihm entwendet, als er diese Utensilien bei der Arbeit nur kurz unbeachtet ließ. Er verschönerte gerade einen Verteilerkasten an der Stucke-Kreuzung und suchte dann für eine kleine Pause den nahe liegenden Rewe-Markt auf. In der Wedemark, vor allem in Mellendorf, setzte sich eine große Hilfsbereitschaft in Gang. Und nicht nur das.

545 Euro gesammelt, dazu 200 Euro für Materialien

Daniel Holze startete eine Spendenaktion. „Ich kannte Herrn Radloff nicht, habe von dem Vorfall nur bei Facebook gelesen“, berichtet Holze. Da er zusammen mit seiner Frau und seiner Schwägerin Mitglied beim Studio Easyfitness in Mellendorf ist, begann dort eine entsprechende Sammlung. Nadja Hinse vom Studio berichtet, „dass viele Leute Geld abgegeben haben, wir haben einen ganzen Stapel mit Umschlägen erhalten“. Die stolze Endsumme nach rund einer Woche: 545 Euro.

Parallel zu dem Fitnessstudio als zentralem Anlaufpunkt sorgten die Wedemärker Firmen Schalt-werk und DH-Beton-Ideen zusätzlich für die Neuanschaffung der Farben plus einiger Werkzeuge. Insgesamt beläuft sich der Wert auf 200 Euro. Und all diese Unterstützungen sind nicht die einzig guten Nachrichten für Radloff, der zur Einrichtung Mohmühle für psychisch Genesende in Mellendorf gehört. Die gestohlenen Farben lagen plötzlich bei ihm vor der Tür – offenbar zurückgebracht von den unbekannten Tätern, die vermutlich die Reue gepackt hatte.

Begeisterung ist dem Wedemärker Hobbykünstler anzumerken

„Ich hatte nicht damit gerechnet, dass ich die Farben wiederbekomme. Ich lasse sie aber nie mehr allein“, sagt Radloff. Nun hat er die Farben in doppelter Ausführung. Und die braucht er auch, denn an der Stucke-Kreuzung wird er noch mehrere Verteilerkästen verschönern. Radloff zeigt auf seine aktuelle Arbeit, die das alte Mellendorfer Bahnhofsgebäude zeigt. „Es fehlen noch die Gleise, die Signale und die Bahnhofsuhr“, sagt der 72-Jährige, dem die Begeisterung für sein Hobby anzumerken ist. „Und das Bahnpersonal und die Zäune fehlen auch noch“, ergänzt Radloff.

Von der Easyfitness-Spende wird er sich aber Wasserwaagen kaufen, denn die erhielt er von den Dieben nicht zurück. Von dem restlichen Geld gibt es einen Zoobesuch für die Mohmühlen-Bewohner, die sich einen solchen Ausflug schon lange wünschen.

Von Stephan Hartung