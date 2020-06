Bissendorf

Mit dem Schrecken davon gekommen sind die Bewohner einer Einliegerwohnung im Industriegebiet am Zöllners Garten in der Nacht zu Pfingstmontag. Ein siebenjähriger Junge, sein Vater sowie ein Bekannter konnten von der Feuerwehr rechtzeitig gerettet werden, nachdem der Hallenkomplex rund um die Wohnung in Brand geraten war. Auslöser des massiven Feuers, für dessen Löschung insgesamt 70 Feuerwehrleute ausrücken mussten, war ein Brand in einem davor geparkten Wohnmobil. Die Ursache des Brandes ist bislang unklar. Die Brandermittler des Kriminaldauerdienstes in Hannover nehmen am Dienstag die Ermittlungen auf. Noch in der Nacht hatte die Feuerwehr die Halle der ebenfalls alarmierten Polizei übergeben.

Zur Galerie Aus bislang ungeklärter Ursache ist in der Nacht zu Pfingstmontag ein Wohnmobil vor einer Halle in Bissendorf in Brand geraten. Das Feuer griff auf die Halle über.

Feuer des Wohnmobils greift auf Halle über

Der Alarm war um 1.39 Uhr bei der Feuerwehr Bissendorf eingegangen. Bei ihrem Eintreffen stand ein Wohnmobil vor der Halle einer Firma zur Autoaufbereitung bereits in Flammen, das Feuer hatte zudem bereits auf die Halle übergegriffen. Aus der Einliegerwohnung, die bereits verraucht war, retteten die Feuerwehrleute unter Atemschutz die drei Bewohner. Nach einer Untersuchung durch den Rettungsdienst konnten diese jedoch unmittelbar wieder entlassen werden.

Weil sich im Verlauf der Rettungsaktion das Feuer in der Halle weiter ausgebreitet hatte, ließ der Bissendorfer Ortsbrandmeister Christian Renders weitere Feuerwehren nachalarmieren. Die Kollegen aus Wennebostel und Mellendorf rückten zur Unterstützung aus. Hinzu kam mit einer zweiten Drehleiter das Team aus Langenhagen. Lediglich die als Atemschutz-Reserve ebenfalls benachrichtigte Feuerwehr aus Elze brauchte am Ende nicht mehr ins Geschehen einzugreifen.

Auch Autos in der Halle geraten in Brand

Bis 3.40 Uhr benötigten die Einsatzkräfte, bis sie nach Aussage von Feuerwehrsprecher Jens Kahlmeyer das „Feuer unter Kontrolle“ hatten, um 5 Uhr meldeten sie „Feuer aus“. 40 Minuten später konnte der Einsatzleiter die Halle an die Polizei übergeben. Über die Ursache des Feuers oder die Höhe des Schadens gibt es noch keine Aussage. Jens Kahlmeyer bezeichnete in einer ersten Einschätzung die Schäden der Stahlgerüst-Halle als massiv. Auch die darin untergebrachten Fahrzeuge seien bei dem Feuer in Brand geraten.

Wer Hinweise zur Ursache des Brandes geben kann, erreicht den Kriminaldauerdienst der Polizei Hannover unter Telefon (0511) 1095555.

Von Rebekka Neander