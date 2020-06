Wennebostel

Das neue Holz leuchtet hell in der Sonne. Der historische Feuerwehr-Schlauchturm in Wennebostel, das Wahrzeichen des Dorfes, ist rundum saniert worden. Dem ortsbildprägenden Bauwerk aus dem Jahr 1926 war zuvor sein Alter schon lange deutlich anzusehen. Ohne die Sanierung hätte es wohl abgerissen werden müssen. Ortsbürgermeister Hans-Joachim von Einem bemühte sich deshalb darum, öffentliche Fördergelder einzuwerben, und er koordinierte das Vorhaben.

Im Gemeindehaushalt wurden Gelder angesetzt, und in einer Spendenaktion unterstützten interessierte Wedemärker das Projekt zusätzlich mit 3300 Euro. Eine Förderzusage in Höhe von 20.000 Euro kam aus dem Programm Leader-Region Meer & Moor. Außerdem gehört die Region Hannover mit rund 5500 Euro zum Kreis der Geldgeber.

Ein Bild von vor der Sanierung. So verfallen sah der historische Feuerwehr-Schlauchturm noch im Frühjahr 2018 aus. Quelle: Ursula Kallenbach (Archiv)

Arbeiten an Konstruktion – aber ohne Abriss

Ohne dass der Turm abgerissen werden musste, haben Handwerker einen Teil der tragenden Konstruktion neu aufgebaut. Die Fachleute erstellten die Fundamente vollständig neu. An einigen Stellen konnten die alten Balken bleiben, mussten aber verstärkt werden. Die Außenhaut des Turms ist komplett neu auf die tragende Konstruktion aufgebracht worden. „Noch sieht das Holz hell aus“, sagte Harald Hesse, Fachbereichsleiter Gebäude und Flächen bei der Gemeindeverwaltung, bei einer Besichtigung. Es werde im Laufe der Zeit aber nachdunkeln und wieder den gewohnten Anblick bieten.

Das an den Turm angrenzende Lagergebäude erhielt ebenfalls eine Frischekur. Arbeiter haben das Dach neu eingedeckt, das Tor erneuert und die Fensterläden ersetzt. Die Gesamtarbeiten kosten rund 50.000 Euro, davon übernimmt die Gemeinde rund 43 Prozent.

Naturschutzbund sorgt für Nisthilfen

An Umwelt- und Artenschutz haben die Förderer ebenfalls gedacht: Vier neue Nisthilfen für Mauersegler und ein Fledermauskasten hängen am Turm. Zwei alte Nistkästen konnten wiederverwendet werden. Auch Schleiereulen finden an dem Gebäude einen Unterschlupf. Die Nisthilfen hat der Naturschutzbund Wedemark zur Verfügung gestellt.

Bekommt der Turm eine Treppe?

Jetzt werde noch geprüft, wie der Turm von innen mit einer Treppe erschlossen werden könne, kündigte Hesse an. Auch der Ortsbürgermeister schmiedet bereits weitere Pläne für das Areal rund um den Schlauchturm. Immerhin sei das eine exponierte Stelle, sagte von Einem. Der Turm liegt direkt am ausgewiesenen Europawanderweg E1. Deshalb könne er sich vorstellen, die Aufenthaltsqualität des Bereichs künftig noch stärker aufzuwerten, sagte der Ortsbürgermeister.

Von Ursula Kallenbach