Alarm am Schulzentrum in Mellendorf: Drei Wedemärker Ortsfeuerwehren sind am Freitag um 14.19 Uhr an das große Gebäude auf dem Campus W in Mellendorf ausgerückt. Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst.

Doch am Ende mussten die Einsatzkräfte außer Lüften nichts machen, berichtet Feuerwehrsprecher Benjamin Bohlmann. In dem Gebäude sind aktuell Bauarbeiter am Werk. Die Staubentwicklung hatte die Alarmanlage in Gang gesetzt. Trotzdem waren Einsatzkräfte aus Mellendorf, Brelingen und Hellendorf an das Schulzentrum geeilt. Die Einsatzstärke bei solch einem Alarm sei immer dieselbe – egal ob aktuell Ferien sind oder nicht, berichtet Bohlmann.

Autofahrer meldet Flächenbrand

Nur weniger Minuten später, um 14.25 Uhr, meldete ein Autofahrer einen Flächenbrand zwischen Negenborn und Resse. Er hatte eine vermeintliche Rauchentwicklung in der Feldmark entdeckt und die Retter alarmiert. Doch die Feuerwehrkräfte aus Negenborn und Resse konnten Bohlmanns Angaben zufolge kein Feuer finden. Vermutlich habe eine Landmaschine Staub aufgewirbelt und so den Anschein erweckt, dass es brennt, sagt der Feuerwehrsprecher. Dennoch sei es gut und richtig, bei einem Verdacht den Notruf zu wählen. Je eher man – gerade aufgrund der aktuellen Hitze und Trockenheit – einen Flächenbrand erkenne, desto früher könnten die Einsatzkräfte mit dem Löschen beginnen und desto einfacher seien die Arbeiten für die Feuerwehren.

Erst am Donnerstag waren Einsatzkräfte aus der Wedemark gemeinsam mit anderen Feuerwehren aus der Region Hannover bei einem großen Flächenbrand nahe der Autobahn 7 im Heidekreis im Einsatz. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden. Das Wasser mussten die Retter mit Fahrzeugen an den Brandort bringen.

