Mellendorf

Sie ist extra für die Wedemark produziert worden und wurde jetzt offiziell in den Dienst gestellt: Die neue Drehleiter der Feuerwehr Wedemark. Ausgefahren ragt bis zu 32 Meter in die Höhe. Aber nicht nur zu Einsätzen an Hochhäusern kann die Feuerwehr das schwere Sonderfahrzeug nutzen – die Drehleiter beherrscht auch die Waagerechte und kann bei Lösch- oder Hilfseinsätzen große Gärten an Einfamilienhäusern und landwirtschaftliche Grundstücke überbrücken.

Auch für ein Löschfahrzeug zum Katastrophenschutz haben Gemeinde und Feuerwehr jetzt gemeinsam die offizielle Übergabe gefeiert. Standort für beide Fahrzeuge und die Ausbildung der verantwortlichen Teams ist die Feuerwehr Mellendorf.

700.000 Euro hat die Gemeinde Wedemark für die neue Drehleiter mit Standort in Mellendorf investiert. Quelle: Ursula Kallenbach

Die Kommune investiert 700.000 Euro in die neue Drehleiter, die das Vorgängermodell von 1993 ersetzt. „Gut angelegtes Geld“, sagte Bürgermeister Helge Zychlinski (SPD) bei der Übergabe am Feuerwehrhaus in Mellendorf am Gilborn. Die alte Drehleiter habe den Ansprüchen moderner Rettungseinsätze und Brandbekämpfung nicht mehr genügt und sei im Unterhalt zu teuer geworden. Das neue Modell wurde von der Herstellerfirma bereits im April in die Wedemark überführt. 16 Aktive sind seither an dem Fahrzeug geschult worden.

Probefahrt zur Demonstration: Im Fahrzeugkorb der Drehleiter lässt sich Bürgermeister Helge Zychlinski (von links) mit den Feuerwehr-Profis Jens Tauber und Cord Hanebuth in die maximale Höhe von 32 Metern bringen. Quelle: Ursula Kallenbach

Für die nächsten 30 Jahre gut gerüstet

Das schwere Fahrzeug für den Katastrophenschutz (LF 20 KatS) hatte die Feuerwehr bereits im Juni 2020 entgegengenommen und Ausbildungen daran organisiert. Bei den Kosten von 400.000 Euro hätten ihm aber doch „die Ohren geschlackert“, bekundete Zychlinski. Doch das Land Niedersachsen habe das Fahrzeug gefördert, der Zuschuss sei bereits auf dem Konto. „Es hat sich im Einsatz schon bewährt“, berichtete Gemeindebrandmeister Maik Plischke. „Zwei solche Fahrzeuge – ein imposantes Bild“, sagte der Feuerwehrchef, als Drehleiter und das Löschfahrzeug ihre Hörner erklingen ließen. „Damit haben wir unseren Fahrzeugpark erheblich verjüngt und sind für die nächsten 30 Jahre gut gerüstet.“

Auch das alte Katastrophenschutzfahrzeug kommt nicht mehr zum Einsatz – wird aber nicht verschrottet. Der ehemalige Gemeindebrandmeister Michael Hahn kümmert sich darum, dass die Historie weiterlebt und das Gerät gewartet und untergebracht wird.

Die Gemeinde Wedemark investiert erheblich in ihre Feuerwehr: das Katastrophenfahrzeug (vorn) und die neue Drehleiter sichern die technische Zukunft auf 30 Jahre. Quelle: Ursula Kallenbach

Fahrzeuge sind weithin im Einsatz

Beide neuen Fahrzeuge werden Plischke zufolge regions- und landesweit eingesetzt. Schon mit die vorherige Drehleiter sei oft aus Burgwedel angefordert worden, betonte Plischke. Neue Herausforderungen stehen an: Mit Waldbrandgefahren und Hochwasser sei der Klimawandel messbar, die Vegetation habe sich massiv verändert, verdeutlichte Klaus Wickboldt. Für das niedersächsische Innenministerium führte er die großen Einsatzlagen im Katastrophenschutz an, auf die sich das Land vorbereite. Nahe der Wedemark sei etwa die Waldbrandbekämpfung im Heidekreis ein Thema.

Gleich zwei Fahrzeuge stellen sich bei der Feuerwehr Mellendorf vor: das neu angeschaffte Katastrophenfahrzeug (links) und die neue Drehleiter. Quelle: Ursula Kallenbach

Fahrzeugbesatzung oft tagelang unterwegs

Der Feuerwehr Mellendorf dankte Wickboldt für das besondere Engagement mit der Übernahme des Katastrophenschutzfahrzeugs. „Solche Einsätze im Land dauern oft mehrere Tage. Das müssen die Fahrzeugbesatzung und deren Familien auch mitmachen.“ Tatsächlich denke die Bevölkerung beim Stichwort Feuerwehr meist an Feuer, unterstrich Christian Vorwallner, Vorsitzender im Ratsausschuss für Feuerschutz und öffentliche Ordnung. „Aber viele Einsätze haben damit nichts mehr zu tun.“

Rat und Verwaltung könnten nur versuchen, die Feuerwehr für ihre Aufgaben bestmöglich auszustatten. Polizei Mellendorf und Feuerwehr arbeiteten regelmäßig bei Einsätzen unkompliziert zusammen, betonte der Leiter des Einsatz- und Streifendienstes, Frank Bührmann. Im Namen der Kirchengemeinden betonte Pastor Maik Schwarz aus Elze, es sei gut, wenn die Feuerwehrkräfte sich nicht um ihre Ausstattung sorgen müssten, sondern sich in Notsituationen um die Menschen kümmern könnten.

Nach den Wahlen geht es weiter

Nach Investitionen für vier neue Löschfahrzeuge schon 2019 bleiben jetzt auch die Drehleiter und das Katastrophenfahrzeug nicht die letzte Anschaffung. Auch der Bau neuer Gerätehäuser steht an. „Wir werden den Feuerwehrbedarfsplan weiterschreiben, nach den Kommunalwahlen im Dreiklang mit Politik und Verwaltung“, sagte Feuerwehrchef Maik Plischke – und dankte für die Unterstützung durch Politik und Verwaltung. Der gültige Bedarfsplan stammt aus dem Jahr 2017, soll nun aber von 2022 bis 2027 fortgeschrieben werden. Und noch etwas steht im nächsten Jahr an: die 100-Jahr-Feier der Feuerwehr Wedemark, die 2020 wegen der Corona-Pandemie ausfallen musste.

Von Ursula Kallenbach