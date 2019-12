Hannover

Mehrere Freiwillige Feuerwehren aus der Wedemark sind am frühen Silvestermorgen zu einem Feuer in das Gewerbegebiet in Bissendorf ausgerückt. Den ersten Meldungen zufolge, die gegen 5.20 Uhr in der Regionsleitstelle eingingen, sollte an der Straße Langer Acker ein Lastwagen in Flammen stehen.

Als die ersten Helfer vor Ort waren, stellten sie fest, dass lediglich die Zugmaschine eines Lastwagens in Vollbrand stand. Die Einsatzkräfte hatten die Flammen schnell unter Kontrolle. „Nach rund 90 Minuten war der Brand gelöscht“, sagt Feuerwehrsprecher Benjamin Bohlmann.

Zum Glück befand sich keine Person in dem Lastwagen. Quelle: Christian Elsner

Die Überprüfung des Wracks der Zugmaschine ergab, dass sich in dem Fahrzeug keine Personen aufgehalten haben. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest. Die Brandermittler der Polizei werden in den kommenden Tagen mit der Suche nach der Ursache für das Feuer beginnen.

Alle aktuellen Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Hannover lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Tobias Morchner