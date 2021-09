Oegenbostel

Strahlender Sonnenschein und trotzdem eine riesengroße Wasserlache auf der Straße? In den Ortschaften in der Wedemark könnte der Grund dafür die Überprüfung der Hydranten sein. So kontrollierten Jürgen Biester und Lukas Wittbecker in Oegenbostel zusammen mit weiteren Ehrenamtlichen der Feuerwehr die rund 20 Hydranten des Ortes. Denn im Brandfall muss die Löschwasserentnahmestelle einwandfrei funktionieren. „Stellen wir Auffälligkeiten fest, melden wir das dem Wasserverband“, erklärte Biester.

Wie das sprudelnde Wasser bewies, funktionierte der Hydrant an der Bestenbosteler Straße einwandfrei. Da mancher Autofahrer die große Wasserlache jedoch recht flott passierte, empfahl es sich, bei nahendem Verkehr vorausschauend an die Seite zu treten – wie der 17-jährige Wittbecker an diesem Tag als Nebeneffekt der Hydrantenprüfung lernte.

Von Patricia Chadde