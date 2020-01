Mellendorf

Drei Jahresversammlungen von Ortsfeuerwehren in der Wedemark hat es am Wochenende gegeben. In Resse, Bissendorf und Mellendorf komme „ausdrücklich zutage, was Feuerwehrwesen leistet“, betonte Wedemarks Bürgermeister Helge Zychlinski in der Gaststätte Stucke in Mellendorf. Obwohl im Ehrenamt, bewiesen besonders die Mellendorfer Feuerwehrleute eine hohe Professionalität.

Eine neue Drehleiter für Mellendorf ist bestellt und wird voraussichtlich im Jubiläumsjahr 2021 zum Hundertjährigen der Ortsfeuerwehr in Empfang genommen. „Wir als Verwaltung und die Politik wollen Sie so gut es geht unterstützen, dass Sie die besten Bedingungen vorfinden“, versicherte Zychlinski den Anwesenden. Zuletzt hatten Mellendorf, Elze, Bissendorf und Negenborn im Sommer 2019 auf einen Schlag hochwertige Löschfahrzeuge erhalten.

Eine Beschaffung der Superlative

„Das war eine Beschaffung der Superlative“, lobte Mellendorfs Ortsbrandmeister Cord Hanebuth. In seinem Jahresbericht nahm er neben den 117 Einsätzen und 3500 Dienststunden im Vorjahr besonders in den Blick, was die Aktiven bei ihrem freiwilligen Dienst als Motivation brauchen. Insgesamt sind 550 aktive Feuerwehrleute in der Wedemark zur Brandbekämpfung und zu technischen Hilfeleistungen bei Unfällen unterwegs.

Die Beschaffung neuer Fahrzeuge trage wesentlich zur Motivation bei, führte Hanebuth an. Gleichwohl wünscht er sich von der Verwaltung, dass die Ortsfeuerwehren in die Beschaffungsprozesse stärker eingebunden würden – und erhielt den Beifall der Versammlung. Akzeptanz und Respekt unter den Aktiven sowie eine gute Beteiligung am Dienst seien ebenfalls wichtige Voraussetzungen. „Aber auch die fördernden Mitglieder geben den Aktiven einen Teil der Motivation, Dienst zu tun“, sagte Hanebuth.

Drehleiter für 800.000 Euro passt ins Gerätehaus

Mit 800.000 Euro schlägt die Anschaffung der neuen Drehleiter im Haushalt der Gemeinde Wedemark zu Buche. Die 30-Jahres-Inspektion der alten Drehleiter einschließlich der Überarbeitung der Hydraulik waren fällig. „Das hätte 70.000 bis 80.000 Euro gekostet“, sagte Gemeindesprecher Ewald Nagel. Insofern war das alte Modell nicht mehr wirtschaftlich. Mit einem Zeitwert von etwa 15.000 Euro soll die Leiter nun nach Inbetriebnahme des neuen Geräts versteigert werden.

Passt knapp, hieß es aus dem Rathaus: Die neue Drehleiter hat Platz im Feuerwehrgerätehaus in Mellendorf. Etwa 20 Feuerwehrleute sind bei der Berufsfeuerwehr Hannover zu Drehleitermaschinisten ausgebildet worden.

Als eine der ersten Regionskommunen hatte die Gemeinde den Digitalfunk für die Feuerwehr im Juli 2019 eingeführt. In kürzester Zeit wurden Fahrzeuge eingerichtet, Meldeempfänger mussten umprogrammiert werden. Bei der Mellendorfer Feuerwehr, so Hanebuth, sind 23 Aktive dafür ausgebildet. „Die Qualität ist besser als im analogen Funk“, bestätigte der Ortsbrandmeister.

Aktive werden im Digitalfunk geschult

„Die Einführung des Digitalfunks ist ein technischer Meilenstein“, bestätigte Gemeindesprecher Nagel. Zur Nutzung müssten die Feuerwehrleute aber umdenken. „Es werden nun nicht mehr Funkkanäle und Frequenzen geschaltet, sondern festprogrammierte Rufgruppen. Neben neuer Begrifflichkeiten unterscheidet sich auch die Bedienung der alten und neuen Geräte deutlich. Dazu werden unsere Feuerwehrkräfte laufend geschult, auch hier macht Übung den Meister.“

Der Gemeindeverwaltung zufolge sind seit letztem Herbst mehr als 40 Digitalfunkgeräte in Fahrzeuge oder Feststationen bei allen Ortsfeuerwehren eingebaut worden. Um auch Handfunkgeräte zu beschaffen, sind im laufenden Haushalt der Kommune weitere 70.000 Euro vorgesehen. „Die Feuerwehren in der Wedemark kommunizieren mit der Region seit Herbst nur noch über Digitalfunk“, erläuterte Nagel. Die Sprachqualität sei direkt mit der Qualität von Mobiltelefonen gleichzusetzen. Zudem könne die Verbindung problemlos über weite Strecken quer durch die Republik aufgebaut werden.

Neue Herausforderung: Wald und Moore

Am 8. Februar werden 525 neue Schutzhelme an alle Ortsfeuerwehren verteilt, nachdem schon die Schutzausrüstung erneuert worden war. Wedemarks Gemeindebrandmeister Maik Plischke verwies auch auf diese vergleichsweise klein erscheinende Neuerung hin, als er die langjährig abgesteckte große Entwicklung der Feuerwehrgerätehäuser und -fahrzeuge in der Wedemark ansprach. „2016 haben wir angefangen, den Feuerwehrbedarfsplan zu erstellen, 2017 ging er durch den Rat“, erinnerte er. „Es ist ein Strategiepapier. Wir haben mit der Gemeinde Ziele gesetzt, und sie sind überall erreicht worden“, sagte Plischke. Die Fortschreibung des Bedarfsplans gehe über den Brandschutz hinaus, machte der Gemeindebrandmeister deutlich. Eine der wichtigsten Fragen sei dabei, wie die Wald- und Moorflächen geschützt werden könnten.

In der Versammlung in Mellendorf meldete sich auch zum letzten Mal Wolfgang Kasten als Vorsitzender des Feuerwehrschutzausschusses im Rat zu Wort. Dieses Amt, das er seit 2016 bekleidet, wird er zusammen mit seinem Ratsmandat wegen eines Umzugs zum 31. Januar zurückgeben.

Für Kinderfeuerwehr ist die Warteliste lang Die Ortsfeuerwehr Mellendorf ist Schwerpunktfeuerwehr in der Gemeinde Wedemark mit insgesamt 15 Ortsfeuerwehren. Sie übernimmt zusätzliche Aufgaben, etwa für den Bereich gefährliche Güter und Stoffe (Gefahrgut) und bei Einsätzen landesweit, und ist Standort für die Drehleiter. Die Ortsfeuerwehr zählt 71 Aktive, darunter zehn Frauen. 25 Atemschutzgeräteträger stehen bereit. Der Jugendfeuerwehr – sie besteht seit 35 Jahren – gehören 16 Jungen und vier Mädchen an. Die Jugendfeuerwehr sorgt für Nachschub in den Reihen der Aktiven. 2019 konnte aber noch kein Jugendlicher übertreten. In der Kinderfeuerwehr – sie besteht seit fünf Jahren – üben 15 der Jüngsten. Die Warteliste ist lang. 22 Alterskameraden, die den aktiven Dienst hinter sich gelassen haben, sind dennoch weiter äußerst aktiv, um die Feuerwehr bei Aufgaben für die Gemeinschaft und Veranstaltungen im Dorf zu unterstützen. 352 fördernde Mitglieder geben in Mellendorf nicht nur über Jahre und Jahrzehnte ihre Beiträge und Rückhalt, sie stärken durch ihr dauerhaftes Engagement auch immer wieder die Motivation der Aktiven. 2021 feiert die Mellendorfer Feuerwehr ihr 100-jähriges Bestehen.

