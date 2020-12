Brelingen

Im November startete die Firma Ernst Rohr GmbH ihren Onlineshop als Vorbereitung auf den Verkauf von Silvesterfeuerwerk für den Jahreswechsel. „Das Echo ist super“, sagt Guido Wolff-Rohr. Er ist einer der Gesellschafter und Geschäftsführer des Brelinger Unternehmens, das sich auf Feuerwerkerei und Explosivlogistik spezialisiert hat.

„Unsere Kunden interessieren sich für Neuheiten wie die Bukettraketen des deutschen Herstellers Zink. Außerdem kommen die genauen Beschreibungen, Bilder und Videoclips gut an“, berichtet Wolff-Rohr. „Die Kunden stellen ihre Bestellung in Ruhe zusammen.“ Inzwischen weiß er aber: Für die potenziellen Kunden wird es beim Gucken bleiben. Laut aktueller Verordnung ist der Handel mit Feuerwerkskörpern diesmal untersagt.

Kein Lagerverkauf bei Rohr zum Jahresende

Darf die Brelinger Firma üblicherweise an drei Werktagen vor jedem Jahreswechsel Silvesterfeuerwerk verkaufen, so wird das Tor zum Gelände in diesem Jahr geschlossen bleiben. Um bei der Abholung Abstand und Hygiene gewährleisten zu können, hatte das Unternehmen ein Drive-in-System entwickelt. Wer online vorbestellt hätte, sollte seine Feuerwerkskörper vom 29. bis 31. Dezember abholen dürfen.

„Wir haben die komplette Aktion inzwischen abgesagt, auch wenn wir Produkte führen, die nach wie vor gehandelt werden dürfen. Aber wir machen jetzt einen klaren Schnitt“, sagt Wolff-Rohr. Laut Aussagen der Niedersächsischen Landesregierung soll die Verordnung zur Entlastung der unter der Corona-Pandemie leidenden Kliniken beitragen. Verletzungen, die durch die unsachgemäße Handhabung der explosiven Chemikalien entstehen könnten, sollen auf diese Weise verhindert werden.

Per E-Mail informierte das Brelinger Unternehmen seine Kunden über die neuesten Entwicklungen und bot die Rückabwicklung des Kaufs an – oder wahlweise die Verschiebung auf 2021.

Internationaler Feuerwerkswettbewerb in Herrenhausen fiel aus

Während Feuerwerkskörper möglicherweise in einem Jahr wieder in die Luft geschossen werden können, lassen sich die 2020 ausgefallenen großen Veranstaltungen wie der Feuerwerkswettbewerb in Hannover-Herrenhausen und die traditionellen Höhenfeuerwerke des Festlichen Wochenendes am Steinhuder Meer nicht ersetzen. Wolff-Rohr, der auch bereits mehrfach die Musikfeuerwerke zum Jahreswechsel am Brandenburger Tor zusammengestellt hatte, sagt: „Ich hatte in diesem Jahr jede Menge ungewollte Freizeit.“

Dass zum Jahresende auch der Verkauf untersagt wird, passt einerseits zu dem wechselvollen Verlauf der zurückliegenden Monate. Man könnte es verstehen, wenn Wolff-Rohr jetzt frustriert, genervt, enttäuscht oder wütend wäre. „Ich kann die Situation nicht ändern, also rege ich mich auch nicht auf“, sagt er und wirkt trotz des „Berufsverbots“ überraschend gelassen.

Anrufe und Fernsehsender füllen den Tag

Die Kasse der Feuerwerkerei wird sich zum Jahresende also nicht füllen. Dafür klingelt das Telefon beinahe durchgehend. Immer wieder fragen Interessierte nach, ob es nicht doch einen Weg gebe, wie man an die Pappschachteln mit den aufregend klingenden Titeln gelangen könne. Dabei entwickelt mancher kreative Ideen. Kreativ sind auch die Titel der Feuerwerkskörper, die im Lager bleiben werden. So nennt sich eine mehrfarbige Multi-Colour-Batterie kühn „ Weißer Hai“, während sich im „Sumo Thunder“ 144 Schuss verbergen, die in strahlenden Farben in den Nachthimmel schießen könnten. Anstelle zahlender Kunden kommen derzeit Fernsehsender und andere Medienschaffende nach Brelingen, um Feuerwerkerei-Beiträge mit Wolff-Rohr zu machen.

Am Telefon klingt der Pyrotechniker mitunter wie ein Dozent im juristischen Seminar. Freundlich erläutert er die aktuell geltende Verordnung und nennt die Paragrafen, die Handel, Handhabung, Transport und Lagerung regeln. Doch einen Wunsch hat er: Das Wort Böller findet der Pyrotechniker für seine komplexe Arbeit mit explosiven Chemikalien, die bunt leuchtende Farben sogar lautlos in den Nachthimmel malen können, unpassend. „Es handelt sich um Feuerwerkerei“, sagt der Experte.

