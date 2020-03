Mellendorf

Es geht um Robotik, Mechanik, Statik, Pneumatik, Elektronik und Computertechnik. Schon mit sechs Jahren hat der damals kleine Ralf von seinem Vater den ersten Fischertechnik-Baukasten bekommen. Dieser Ralf Geerken ist jetzt 56 Jahre alt, beruflich Software-Entwickler, und im Keller seines Hauses in Negenborn lebt der Fischertechnik-Bastler bis heute seine Leidenschaft aus. Geerken ist der Motor für den Zusammenhalt der Fischertechniker nicht nur in der Wedemark.

„Die Faszination hat angehalten. Mit 20 Jahren hatte ich mal andere Sachen im Kopf, aber meine Kiste mit den ersten Sachen habe ich gehütet wie meinen Augapfel“, erzählt Geerken. Mit den drei Söhnen – jetzt 20, 18 und 13 Jahre alt – habe er weiter gebaut. Mehrere 1000 Euro dürften es sein, die er in dieser Zeit in das Konstruktionsmaterial gesteckt hat.

Seit Jahren ist er der Kopf einer regionalen und norddeutschen Community, die sich der Fischertechnik verschrieben hat. Ein regelmäßiger Stammtisch führt die Tüftler in der Wedemark zusammen. Außerdem organisiert Geerken die Ideenausstellung IdeA, die in diesem Jahr allerdings aus Sorge um das Coronavirus ausfällt.

Murmelbahnen gehören zu den Hauptattraktionen

Fischertechnik sei besser als Lego, vertritt Geerken überzeugt seine Meinung. „Weil es nicht so viele unterschiedliche Teile sind, kann man mit Fischer schneller und einfacher konstruieren, auch in jungen Jahren.“ So habe der Standardkasten für Kinder 250 Teile – damit könne man eine Menge anfangen. Aber zwischen Fischertechnikern und Lego-Fans gebe es keine unüberwindlichen Hürden. Den jüngsten Fischertechnik-Stammtisch in der Wedemark besuchte auch ein Bastler aus Wennigsen. „Der möchte dort einen Lego-Stammtisch ins Leben rufen und hat sich bei uns Rat geholt“, erzählt der Negenborner Tüftler.

Die Hauptattraktionen großer Ausstellungen seien immer die riesigen Murmelbahnen. „Da spielen Mädchen wie Jungen gerne und auch die Erwachsenen“, sagt der Organisator. Die Jugend lasse sich vor allem durch außergewöhnliche Technikmodelle begeistern – zum Beispiel die Strickmaschine für Freundschaftsbänder, die auch ausgestellt wird: eine programmierte Strickliesel, die im Sekundentakt eine Wollwurst ausstößt.

Der ftc Modellbau, dessen Vorsitzender Geerken ist, finanziert und pflegt auch den Internetauftritt www.ftcommunity.de.

Von Ursula Kallenbach