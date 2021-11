Wennebostel

Besser hätte der Ort für dieses Treffen nicht gewählt werden können: Die große Eiche auf dem Hof der Gaststätte Bludau, einer der markantesten Bäume in der Wedemark, bildet dafür die Kulisse. Für solche Bäume stehen in der aktuellen Jahreszeit wieder Pflegearbeiten an, beispielsweise muss Totholz entfernt werden. „Wir wollen darauf hinweisen, dass Privatleute dafür Geld aus einem Fördertopf erhalten können. Das ist wichtig für die Bürger zu wissen“, sagt Hans-Joachim von Einem (CDU), langjähriger Ortsbürgermeister von Wennebostel. Diese Möglichkeit sei neu und daher nicht jedem bekannt.

CDU: Schöne große Bäume prägen das Ortsbild

Die CDU hatte bei den Haushaltsplanberatungen für 2021 einen Antrag eingebracht, der letztlich auch eine Mehrheit fand. Demnach gibt es nun einen Fördertopf, aus dem Privatleute für Pflegemaßnahmen an ihren Bäumen Geld schöpfen können. Zur Verfügung stehen insgesamt 20.000 Euro für die Zeit von November 2021 bis Februar 2022.

Schöne große Bäume seien wichtig und prägend für das Erscheinungsbild der Ortschaften, sagt die langjährige Bauausschussvorsitzende und Bissendorfer Ortsbürgermeisterin Susanne Brakelmann (CDU). Diese Bäume gelte es zu erhalten, und dafür sei der Fördertopf ein wichtiges Hilfsinstrument, damit diese nicht mit Blick auf die Unterhaltungskosten gefällt würden. Eine Baumschutzsatzung hatte 2016 in einem Bürgervotum keine Mehrheit gefunden, der Rat der Gemeinde hatte dies entsprechend berücksichtigt.

Hans-Joachim von Einem spricht mit Susanne Brakelmann über den Fördertopf. Quelle: Stephan Hartung

Fördergeld gibt es für Bäume ab 1,50 Meter Umfang

Die finanziellen Unterstützungen aus dem Fördertopf sind aber an bestimmte Bedingungen geknüpft, worauf von Einem und Brakelmann hinweisen. So muss eine Fachfirma den Rückschnitt erledigen. „Es reicht also nicht, wenn man sich eine Motorsäge kauft und dann selbst Hand anlegt“, sagt Brakelmann. Wer die Rechnung der Fachfirma einreicht, kann maximal 1000 Euro zurückerhalten. Außerdem müssen sich die Pflegemaßnahmen auf Bäume beziehen, die noch mindestens fünf weitere Jahre erhalten bleiben und nicht kurzfristig ohnehin gefällt werden sollen.

Eine weitere Voraussetzung ist die Größe des Baums: Der Stamm muss in einem Meter Höhe vom Boden einen Umfang von mindestens 1,50 Meter haben, was einem Durchmesser von knapp 48 Zentimetern entspricht. Zudem muss der auf privatem Grund stehende Baum von öffentlicher Fläche aus einsehbar sein und damit einen Akzent im Dorf setzen.

Auch für 2022 soll Geld zur Verfügung stehen

Den Fördertopf verwalten die Gemeindewerke Wedemark, die sich als Tochtergesellschaft der Gemeinde beispielsweise auch um die Förderung klimagerechter Sanierungen kümmern. Sie sind unter Telefon (05130) 9751250 zu erreichen. Hans-Joachim von Einem hofft, dass es auch bei den Haushaltsberatungen für das nächste Jahr wieder einen Fördertopf für private Baumschnittarbeiten in Höhe von 20.000 Euro geben wird. Sollte das Geld für 2021/2022 nicht ausgeschöpft werden, verfällt es jedoch – und kommt nicht zusätzlich in den Topf für 2022/2023.

