Mellendorf

Mit der Verteilung als Weihnachtsgeschenk hat es nicht ganz geklappt, der Präsenzunterricht an der IGS Wedemark hatte bereits einige Tage vor dem vorgezogenen Ferienbeginn geendet. Doch ein Neujahrsgeschenk ist ja auch etwas Schönes, und auf das können sich die Schüler, Lehrer und übrigen Mitarbeiter der Gesamtschule in Mellendorf jetzt schon freuen: Jeder von ihnen erhält im neuen Jahr eine Mund-Nasen-Bedeckung im edlen Anthrazit mit den Logos der Schule und dessen Fördervereins. Möglich macht das eine Spende des Vereins.

Auch an die künftigen Lehrer ist gedacht

Zum Übergabetermin hatte der Fördervereinsvorsitzende Dirk Baerbock nun einen schweren Karton dabei. Der Inhalt: Masken, immer in Bündeln zu 50 Stück verpackt. 1300 Stück hatte der Förderverein geordert, sodass außer für die aktuellen Schulangehörigen auch einige Exemplare für diejenigen Lehrer übrig bleiben, die demnächst an der Gesamtschule anfangen werden. Auf der einen Wange prangt das Logo der IGS in Hellgrün, auf der anderen der abgekürzte Schriftzug des Fördervereins „Gemeinsam lernen an der IGS“ (GLIGS).

„Das kommt als Geschenk von allen Mitgliedern“, betonte Baerbock bei der Übergabe an Schulleiterin Heike-Schlimme-Graab, die didaktische Leiterin Katrin Konnemann und die Leiterin der Sekundarstufe I, Annika Greif. Und das sind mit rund 570, vor allem Eltern aktueller Schüler, eine ganze Menge. „Wir sind mit Sicherheit einer der größten Fördervereine weit und breit. Und das erlaubt uns so etwas dann auch“, sagte Baerbock. Immerhin kosteten die Masken inklusive Druck rund 4500 Euro.

„Der Förderverein hilft uns großartig“

Mit zwischen 10.000 und 13.000 Euro unterstützt der Verein Jahr für Jahr die Schule. Aufgrund der Maskenspende dürfte es diesmal wieder eine Summe in ähnlicher Höhe werden. In der Vergangenheit hatte der Verein auch schon Laptopwagen und digitale Endgeräte besorgt. Immer wieder unterstützt er bei Entlassungsfeiern, dem Tag der offenen Tür sowie mit Büchergutscheinen für den Vorlesewettbewerb der sechsten Klassen. Eine Einschränkung gibt es aber doch: „Wir fördern nie einzelne Schüler“, sagte Baerbock.

Schlimme-Graab ist für diese fortwährende Unterstützung sehr dankbar: „Der Förderverein hilft uns großartig. Ohne ihn würde es nicht gehen.“ Konnemann sieht es ebenso: Für uns als Schule ist das ein absoluter Gewinn. Es gibt immer etwas, das wir benötigen.“

Masken als modisches Accessoire

Dabei arbeiten Schulleitung und Förderverein Hand in Hand – das war bei der Auswahl der richtigen Maske nicht anders. „Wir haben uns mehrere Muster schicken lassen und besonders auf den Tragekomfort geachtet. Die Masken sind auch bei 60 Grad Celsius waschbar“, sagte Greif. Letztlich wurde es so das Modell im schicken Anthrazit. Das Hellgrün als Schulfarbe der IGS Wedemark wäre „zu krass“ gewesen, das Anthrazit passe hingegen zu allem. „Die Masken sind doch längst ein modisches Accessoire“, sagte sie mit einem Schmunzeln.

Von daher sollte es wohl gelingen, dass viele Schüler und Lehrer nach dem Ferienende ihre gewohnten Mund-Nasen-Bedeckungen in der Tasche lassen, stattdessen zur neuen Schulmaske greifen und so das Zusammengehörigkeitsgefühl an der IGS stärken.

Von Frank Walter