Bissendorf

Talent, Fleiß und Gespür für den wechselnden Zeitgeist begründen das Renommee des Fotografen Manfred Zimmermann. Namhafte DAX-Konzerne ließen ihre Produkte im hannoverschen Studio des Bissendorfers in Szene setzen und so ihre Geschäftsberichte illustrieren.

Schwerpunkt auf Industriefotografie

Dazu gehört auch der schwarze Panther, den der Fotografenmeister zusammen mit Batterien zu einem Werbemotiv kombinierte – eines der wenigen nicht lebendigen Motive. Denn das Tier spazierte nicht leibhaftig durch das Fotocentrum Zimmermann an Hannovers Vahrenwalder Straße. „Das elegante, fotorealistische Tier schuf der polnische Maler Jerzy Jochimiak“, sagt der 73-jährige Zimmermann über die originelle und erfolgreiche Werbeserie.

Zur Galerie Manfred Zimmermann nutzt die Fotografie für ganz unterschiedliche Projekte und ist dabei offen für technische Möglichkeiten und Entwicklungen. Immer wieder erweitern sie die Möglichkeiten des Mediums.

„Auf meinen Geschäftsreisen habe ich immer Werktätige in ihrem Umfeld fotografiert“, sagt der Bissendorfer über die Entstehung seiner stattlichen Fotosammlung, die den Titel „Menschen in der Arbeitswelt“ trägt. Dazu zählt etwa der Lackierer eines Autokonzerns. Oder der Arbeiter vor glühender Kulisse in einem Schmelzwerk. „Der Schmelzer stellte die metallurgischen Mischungen frei Hand zusammen“, sagt Zimmermann und ist noch immer tief von seinem Motiv beeindruckt.

An der Fotoserie "Menschen in der Arbeitswelt" arbeitet Manfred Zimmermann seit Beginn seiner Berufstätigkeit. Der Schmelzer beim Schiefer-Kupfer-Schmelzen ist ein Fotoklassiker. Quelle: Manfred Zimmermann

Jüngster Fotografenmeister der Bundesrepublik

Während Studenten in Berlin demonstrierten, paukte Fotogeselle Zimmermann für seine Prüfung und wurde 1969 der jüngste Fotografenmeister der Bundesrepublik Deutschland. Im darauffolgenden Jahr gründeten Margret und Manfred Zimmermann ihr Fotocentrum. „Es kommt mir nicht so vor, aber wir haben das tatsächlich über 45 Jahre gemacht“, sagt Manfred Zimmermann. Seit 2015 führt Sohn Björn die Grafik- und Internetabteilung als 13 Agentur für Werbung und Kommunikation GmbH weiter. Der langjährige Studioleiter Thomas Bräunig übernahm 2017 das Studio und den fotografischen Bereich unter dem Namen Euromediahouse Fotocentrum.

Neben Manfred Zimmermanns Gespür für besondere Motive ist der Kommunikationswirt auch ein Meister des Dialogs. Verharren andere Fotografen oft in der beobachtenden Position, interessierte sich Zimmermann schon immer für die Sichtweisen seines Gegenübers – egal ob Geschäftspartner, Fotomodell, Künstler oder Erfinder. Er zählte zu den ersten, die sich mit den Möglichkeiten der Digitalfotografie beschäftigten, das Potenzial der neuen Möglichkeiten erkannten – und es von der Fotomontage über gebäudehohe Werbebanner bis hin zur Produktion von Katalogen und Büchern nutzten.

Für Kalender setzt er die Natur in Szene

Analoge Fotografie erfordert höchste Präzision. Im Gegensatz zur Digitalfotografie ist sie zeitaufwändiger und sinnlicher mit ihren Gerüchen von Entwicklerflüssigkeit, Fixierlösung und dem ewigen Gegenspieler Staub, der schon manchen Abzug ruinierte. Dank einer aufwändigen Klimatechnik im Fotolabor konnten die Zimmermanns das Problem in ihrem Bereich lösen.

Die perfektionistisch zelebrierte Produktfotografie machte Zimmermann zu einem begehrten Partner weltweit agierender Konzerne. Natur, Kultur und Segelsport zählen ebenfalls zu den Interessen des Bissendorfers. Mit dem damaligen Werbeleiter der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung, Georg Schneider, entwickelte Zimmermann 1984 den bekannten HAZ-Kalender „Lyrik einer Landschaft“. Mit seiner Beobachtungsgabe für besonderes Lichtspiel setzt er darin Niedersachsens Landschaften eindrucksvoll in Szene. Für den Kalender 2021 lieferte Zimmermann erneut die Fotomotive des Bestsellers.

Auch für 2021 lieferte Manfred Zimmermann die Fotomotive für den HAZ-Kalender „Lyrik einer Landschaft“. Quelle: Manfred Zimmermann

Bildband dokumentiert Segeltörn rund um England

Auch die fotografische Ebene zu Franz Rainer Enstes Vorträgen wie „Bach, Bauhaus, Buchenwald“, „Vivaldi – Venedig – Violine“ sowie zum Leben und Wirken des Komponisten und Pianisten Edvard Grieg stammt von Zimmermann. Wenn für Enstes Rotary-Aktion „End Polio Now“ eine Bilderspende des mittlerweile verstorbenen Cartoonisten und Bissendorfers Uli Stein zu beschaffen war, gelang das Zimmermann, mit dessen Unterstützung mehrere Tausend Euro für den Kampf gegen die Kinderlähmung zusammen kamen.

2005 reiste Zimmermann mit der Langenhagenerin Maggie Lutter-Tschörner nach Paraguay. „INDIE Zukunft“ lautet der bezeichnende Titel von Projekt und Buch. Neben der Gründung einer Bildagentur zum Thema Wassersport erfüllte sich der Bissendorfer immer wieder den Traum mehrmonatiger Segeltörns. „ England Rund“ heißt das Buch zum Törn von 2018, welches durch den Brexit eine weitere Ebene bekommt. Zimmermann publizierte das Werk im Eigenverlag, was Grafikerin Marita Heydenreich möglich machte – und die Vorzüge der Digitalfotografie.

Von Patricia Chadde