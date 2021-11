Wedemark/Mellendorf

Momentaufnahmen, Schnappschüsse oder besondere Motive – beim Fotowettbewerb des SPD-Ortsverbandes Wedemark geht es um typische Gegebenheiten aus der Gemeinde Wedemark. Hobbyfotografen können noch bis Sonnabend, 13. November, ihre Bilder samt Beschreibung per E-Mail an vorstand@spd-wedemark.de einreichen. Sollten auf dem Bild andere Personen zu erkennen sein, muss auch deren schriftliche Einverständniserklärung abgegeben werden.

Nach Ablauf der Frist entscheidet eine Jury über die besten Bilder, die im Dezember im Fotokalender des Ortsverbandes erscheinen. Den Fotokalender gibt es dann kostenlos an Infoständen in der Gemeinde Wedemark sowie im SPD-Bürgerbüro an der Schaumburger Straße in Mellendorf.

Von Leona Passgang