An diesem besonderen Tag hat sie viele Lachfalten im Gesicht: Gesine Dlugosch aus Mellendorf hat am Mittwoch ihren 100. Geburtstag gefeiert. Zu den Gratulanten gehörte auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der ein persönliches Schreiben an die Jubilarin aus der Wedemark geschickt hatte.