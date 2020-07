Bissendorf

Die Polizei sucht eine bislang unbekannte Frau, die am Montag in Bissendorf gegen 14.55 Uhr ein Kind geschlagen und dabei verletzt haben soll. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte die Mutter des Jungen erst am Mittwoch Anzeige gegen die Schlägerin erstattet. Nach Informationen dieser Zeitung möglicherweise auch erst auf Empfehlung. Denn zuvor hatten die Eltern in den sozialen Medien über den Vorfall berichtet und ihren Unmut kund getan. Einige der User dort gaben dann den Tipp mit dem Gang zum zuständigen Kommissariat in Mellendorf.

Nach Auskunft von Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes, ereignete sich die Körperverletzung am Montag gegen 14.55 Uhr an der Scherenbosteler Straße. Der neun Jahre alte Junge war auf dem dortigen Bürgersteig mit seinem Fahrrad in Richtung Ortsmitte unterwegs. Ihm soll nach Polizeiangaben plötzlich eine Frau in die Spur gelaufen sein. Der Junge musste sein Rad stark abbremsen. Wie Bebensee weiter berichtet, soll es zu keiner Berührung zwischen den beiden gekommen sein. Vielmehr gelang es dem Neunjährigen noch, rechtzeitig zu stoppen.

Die Unbekannte mit langen zum Zopf gebundenen blonden Haare soll indes sofort den Jungen beschimpft und dann mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen haben, schildert der Ermittler die Situation. Bei dem Schlag erlitt das Kind eine Kratzwunde an der Stirn. Die etwa 30 Jahre alte und schlanke Frau – sie war zur Tatzeit mit einem hellblauen Kleid mit roten und lilafarbenen Blumen bekleidet, soll dann einfach weitergegangen sein, ohne sich um den Jungen weiter zu kümmern.

Die Polizei bittet unter Telefon (05130) 9770 um Hinweise. Weitere Einsatzmeldungen aus der Wedemark finden Sie in unserem Ticker.

