Mellendorf

Eine bislang unbekannte Frau hat am Freitag, 28. Mai, gegen 11.50 Uhr einer 72-jährigen Kundin im Rewe-Markt in Mellendorf die Handtasche samt Geld und Ausweispapieren gestohlen. Die Handtasche befand sich nach Angaben der Polizei im Einkaufswagen, der in der Nähe der Fleischtheke stand. Eine junge Frau wurde dabei beobachtet, wie sie die Handtasche aus dem Einkaufswagen nahm und daraufhin verschwand.

Die Täterin soll etwa 25 Jahre alt und sehr schlank gewesen sein. Darüber hinaus soll sie lange schwarze Haare gehabt und dunkle Kleidung getragen haben. Möglicherweise war sie in Begleitung einer weiteren weiblichen Person. Die Mellendorfer Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zur Täterin geben können. Für Hinweise können sie sich unter Telefon (05130) 977115 melden.

Von Sebastian Stein