Mellendorf

Zu Beginn des neuen Jahres starten die Eltern-Kind-Spielgruppen unter der Leitung von Christina Börstling wieder mit dem gemeinsamen Spielen und Lernen. Unter Berücksichtigung der jeweiligen Hygienebestimmungen treffen sich Eltern mit ihren Kindern ab Montag, 10. Januar, im Sonnenzimmer des evangelischen Pfarrhauses, Wedemarkstraße 28, in Mellendorf.

Spielgruppen bieten den Kindern die Möglichkeit, schon vor der Krippe oder der Kita in Begleitung eines Erwachsenen einmal wöchentlich für zwei Stunden erste Spielkameraden kennenzulernen. Dabei können die Kleinen gemeinsam spielen und singen, Geschichten hören oder erste Bastelmaterialien erforschen. Interessierte Eltern melden sich und ihre Kinder per E-Mail an Christina@Boerstling.de oder über das Familienzentrum per E-Mail an info@emilie-wedemark.de sowie per Telefon (0 51 30) 6 09 08 41 für eine Gruppe an.

Von Fiona Lechner