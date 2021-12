Scherenbostel

Das Krippenspiel in Scherenbostel wird in diesem Jahr an Heiligabend ab 14.30 Uhr unter freiem Himmel an der Turnhalle, Fuhrenkamp 3, aufgeführt. Das Team um Pastorin Wibke Lonkwitz gestaltet mit Fotos von gelesenen Szenen die Weihnachtsgeschichte. Familie Thies spielt traditionelle Weihnachtslieder zum Mitsingen.

Kurzer Gottesdienst im Stehen

Geplant ist, dass der Gottesdienst kurz und knapp und im Stehen stattfindet. Wer mag, kann sich aber auch einen Klappstuhl mitbringen. Eine Anmeldung auf www.kirche-bissendorf.de oder im Gemeindebüro unter Telefon (05130) 8770 ist unbedingt notwendig. Während des gesamten Gottesdienstes sollen die Besucher FFP2-Masken tragen und Abstände zueinander einhalten, damit keine weiteren Zugangsbeschränkungen erfolgen müssen. Außerdem bittet der Kirchenvorstand, sich im eigenen Interesse und mit Blick auf die anderen Gottesdienstbesucher an diesem Tag einem freiwilligen Selbsttest zu unterziehen.

Von Janna Silinger