Am Ende fließen auch ein paar Tränen: Die Kita am Güldenen Winkel und der Kirchenkreis Burgwedel-Langenhagen haben Abschied genommen von Malebo Maledu. Ein Jahr arbeitete die Südafrikanerin dort als Freiwillige im Rahmen eines Austauschprogramms. Nun geht es für die 22-Jährige wieder in die Heimat, mit vielen neuen Eindrücken im Gepäck.

Eigentlich standen Kindergartenkinder nicht ganz oben auf der Wunschliste von Maledu, als sie sich für den Freiwilligendienst bewarb. Doch mit Jugendlichen oder Senioren hat sie im vergangenen Jahr nicht gearbeitet, stattdessen verschlug sie der Zufall in die Kita nach Bissendorf. Bereut hat sie dies ganz und gar nicht, vielmehr ist bei der gelernten Kosmetikerin daraus ein neuer Berufswunsch entstanden. „Zurück in Südafrika werde ich als Kindergärtnerin arbeiten“, erzählt sie auf Englisch.

„Glückspunkte“ zum Abschied

Mit den Kita-Kindern und ihren Kolleginnen spricht Maledu allerdings Deutsch, denn auch das beherrscht sie inzwischen recht gut. An ihrem letzten Arbeitstag überraschen sie die Kinder mit selbst gemalten Bildern, einem Fotoalbum und anderen Geschenken; es wird gesungen und getanzt. Zum Schluss segnet sie Pastor Thorsten Buck, und „Glückspunkte“, also buntes Konfetti, regnen über Maledu. „Ihr bleibt in meinem Herzen“, verspricht sie.

Freiwillige wohnt in verschiedenen Gastfamilien

Vor ziemlich genau einem Jahr kam sie aus Eben-Ezer im Partnerkirchenkreis Odi in Südafrika, etwa zwei Autostunden von Johannesburg entfernt, nach Bissendorf. Für die junge Frau bedeutet das Auslandsjahr eine echte Karriereperspektive in ihrem Heimatland. „Die Jugendarbeitslosigkeit ist dort sehr hoch“, erklärt Dörte Behn-Hartwig, die die Partnerschaft der Kirchenkreise koordiniert.

In fünf verschiedenen Gastfamilien in Bissendorf und Scherenbostel hat die Freiwillige während des Jahres gewohnt und auch mit ihnen Weihnachten gefeiert. Besonders der Weihnachtsmarkt und der Adventskalender haben sie begeistert, denn das gibt es in Südafrika nicht. Sogar das norddeutsche Wetter werde Maledu vermissen: „Bei mir zu Hause regnet es nur, wenn hier Sommer ist.“

Nur gute Erfahrungen gemacht

„Am schönsten fand ich, mit wie viel Liebe ich hier empfangen wurde“, sagt Maledu. „Colour doesn’t matter“ – die Hautfarbe ist unwichtig – das habe sie in ihrer Zeit in Bissendorf am meisten gelernt. Aus einer Region kommend, in der vorwiegend schwarze Menschen leben, aus einem Land, in dem die Folgen der Apartheid immer noch zu spüren sind, habe sie zu Beginn ein wenig Angst vor den Reaktionen auf sie in der Kita gehabt. „Aber ich habe nur gute Erfahrungen gemacht“, erzählt sie glücklich.

Willkommensparty in der Heimat

Wieder zurück in Südafrika werde sie die Freiheiten vermissen, die sie hier auskosten konnte, denn in Deutschland wurde ihr weniger vorgeschrieben, was sie zu tun und zu lassen hat. Allerdings freut sich Maledu schon wieder auf das heimische Essen, auch wenn sie das deutsche ebenso mag. Von Ersterem wird es bereits am Wochenende für sie genug geben, nachdem sie am Sonnabend in Hannover in den Flieger gestiegen ist. „Meine Familie holt mich vom Flughafen in Johannesburg ab, und dann gibt es eine Willkommen-zurück-Party!“

Neue Freiwillige kommt

Der Kirchenkreis Burgwedel-Langenhagen empfängt bereits seit mehreren Jahren im Rahmen des Programms Seitenwechsel des Evangelisch-lutherischen Missionswerks Hermannsburg regelmäßig Freiwillige aus dem Globalen Süden. Ab März wird eine junge Frau ebenfalls aus Südafrika in der Kita St. Marien in Isernhagen erwartet. Zurzeit arbeitet der Kirchenkreis daran, auch deutsche Freiwillige ins Ausland zu senden.

Von Elena Everding