Mellendorf

Nach der erfolgreichen Premiere musste es einfach eine Fortsetzung geben. Im Jahr 2017 hatte in der Wedemark erstmals die Ehrenamtsmesse stattgefunden. Nur steht die zweite Auflage am Sonnabend, 24. August, auf dem Programm. Die Veranstaltung wird von Wedemarks Bürgermeister Helge Zychlinski um 10 Uhr auf dem Parkplatz des Famila-Marktes, Wedemarkstraße, in Mellendorf eröffnet. Bis 15 Uhr sind 28 Informationsstände aufgebaut.

Die Freiwilligenagentur Wedemark um Leiter Daniel Diedrich ist Ausrichter der Ehrenamtsmesse, die auf Wunsch der Aussteller alle zwei Jahre angeboten wird – immer im Wechsel mit der Wirtschaftsmesse. „Wie schnell ein Jahr vergeht, musste die Vorbereitungsgruppe am eigenen Leib spüren, denn plötzlich war es Oktober 2018 und die eifrigen Planer trafen sich zum ersten Vorbereitungstreffen im Mehrgenerationenhaus Wedemark“, berichtet Diedrich. Es folgten Gespräche mit dem Famila-Markt. Zudem wurden alle Gruppen der Freiwilligenagentur angeschrieben, ob sie wieder dabei sein möchten. Zusammen mit dem Grafiker Eike-Christian Bänsch entstanden neue Plakate, Werbebanner und Standpläne. Die Vorbereitungsgruppe kam alles in allem fünfmal zusammen. Nun ist alles vorbereitet, was bei Diedrich für ein zufriedenes Fazit sorgt. „Mittlerweile ist es Routine in einem funktionierendem Netzwerk wie unserem.“

Viele Aussteller sind vertreten

Zahlreiche Aussteller sind auf der Ehrenamtsmesse vertreten. Neben der Freiwilligenagentur, an deren Stand Interessierte einen Teilnahmebogen für eine Messerallye erhalten, sind auch der Seniorenbeirat der Gemeinde Wedemark, der Verein WedeBiene, der Ambulante Hospizdienst, der Behindertenbeirat der Gemeinde oder auch die Senioren Engel-Wedemark, die Roll- und Eissportgemeinschaft Wedemark, die Unicef-Arbeitsgruppe Südheide, die Freie Selbsthilfegruppe Bissendorf, das Repair Café Wedemark, der Hellendorfer Bücherwagen mit von der Partie – und noch viele Aussteller mehr.

Für Programm sorgen die Musikschule Wedemark ab 10.15 Uhr, die Crazy Dancer Little treten um 11.30 Uhr, der Posaunenchor Mellendorf um 12 Uhr, die Roll- und Eissport-Gruppe präsentiert sich um 13 Uhr, eine Bauchtanz-Gruppe zeigt sich um 13.30 Uhr und die WedeJam Allstars sind um 14 Uhr zu sehen. Gegen 15 Uhr geht die Veranstaltung zu Ende, dabei nimmt Diedrich auch die Siegerehrung der Rallye vor. Für die Plätze eins bis drei gibt es Präsentkörbe. Wichtige Information für Menschen, die auf Barrierefreiheit angewiesen sind: Diedrich weist darauf hin, dass Rollstuhl-Stellflächen direkt am Messemarkplatz ausgewiesen sind. Außerdem gibt es ein WC für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen.

Von Stephan Hartung