Wedemark

Von 11.000 Kommunen bundesweit bemühen sich lediglich 26, dem Siegel Kinderfreundliche Kommune gerecht zu werden, darunter Köln, Stuttgart, Wolfsburg – und die Gemeinde Wedemark. Dort wird jetzt schon der zweite Aktionsplan für drei Jahre aufgestellt.

„Das ist wirklich nicht die Regel“, sagt die Gemeindejugendpflegerin und Projektleiterin der Wedemark, Ellen Bruns. Sie hat auch den Abschlussbericht zum ersten Aktionsplan von 2017 bis 2019 vorgestellt. Der Titel: „Die Gemeinde Wedemark auf dem Weg zur Kinderfreundlichen Kommune“. Ein passender Titel, denn die Gemeinde ist noch längst nicht am Ziel. Man habe sich viel zu viele Teilprojekte auferlegt, resümiert Bruns gemeinsam mit Bürgermeister Helge Zychlinski.

Viele kleine Erfolge

An viele der insgesamt 19 Aufgaben, die sich alle Beteiligten für den ersten Aktionsplan gestellt hatten, könne daher noch kein Haken gemacht werden. Ein schlechtes Zeugnis wollen sich die Verantwortlichen dennoch nicht ausstellen – im Gegenteil. „Viele Aktionen sind in den Alltag übergegangen, oder sie haben sich verselbstständigt und werden ehrenamtlich weitergeführt“, berichtet Bruns.

Der Fahrradaktionstag war Teil des Aktionsplans Kinderfreundliche Kommune und hat 2018 zur Freude von Gemeindejugendpflegerin Ellen Bruns (rechts) weitere Projekte in Gang gebracht. Quelle: Ursula Kallenbach

Aus dem Fahrradaktionstag auf dem Campus W im September 2018 sei beispielsweise der Radweg der Kinderrechte entstanden. Dass Jugendliche das geplante Projekt Schüler-News als zu schwierig empfanden und aufgaben, sei ebenfalls in Ordnung – und nicht negativ zu bewerten. „Wenn wir Partizipation betreiben wollen, gehört dazu auch, den Jugendlichen zuzugestehen, dass dies vielleicht nicht mehr ihr Thema ist“, macht Bruns deutlich.

Lesen Sie auch: Einmalig im Land: 64 Schilder weisen Radlern Weg der Kinderrechte

Keine Bruchlandung, sondern Einsicht

Mit dem Projekt Schüler-News, so stand es im Aktionsplan, wollten die Jugendlichen „über digitale Medien schnell und unkompliziert auf alle Informationen über Mobilität, Freizeitangebote und Nachrichten aus der Schule/Jugendpflege/Vereinen etc. Zugriff zu haben“. Angedacht war eine eigene Website. Eine Bruchlandung habe das Projekt nicht hingelegt, sagt Bruns. Die Jugendlichen hätten in einer Workshop-Reihe viel gelernt. Aber: „Die Tatsache, dass eine Website nur dann wirklich funktioniert, wenn sie permanent und verantwortungsbewusst gepflegt und inhaltlich demokratisch abgestimmt wird, hat den jugendlichen Eifer der Mitmachenden gebremst.“

Auf dem Sportgelände des 1. FC Brelingen steht ein Sporttag im Sommer 2018 ganz im Zeichen der Kinderrechte. Quelle: Ursula Kallenbach

Bürgermeistertag soll wiederholt werden

Gleichwohl stechen zwei Aktionen als besonders gelungen hervor. „Sehr gute Erfahrungen haben wir mit dem Bürgermeistertag und dem Kinderrat gemacht. Da haben Drittklässler sehr engagiert und realitätsbezogen in dem Kindergremium in der Schule argumentiert. Daraus wurde vieles umgesetzt“, sagt Zychlinski. Der Bürgermeistertag solle daher fortgeführt werden. Der gesamte Verwaltungsvorstand war gerade erst in der vergangenen Woche in den Schulen und stellte sich den Schülerfragen.

Lesen Sie auch: Diese Wünsche haben Schüler an den Bürgermeister

Das Projekt Mühlengrund, bei dem Kinder an der Vorplanung dieses Baugebiets zwischen Bissendorf und Wennebostel in der Verwaltung beteiligt wurden, sei ebenfalls hervorragend gelaufen. Die Erkenntnis daraus sei aber auch, dass es einen immensen Aufwand bedeute, Kinder an Entscheidungen in Verwaltung und Politik zu beteiligen.

Weiter auf der Suche nach einem Kinderbeauftragten

Richtig wehgetan habe es, so Zychlinski, dass im ersten Aktionsplan ein Hauptpunkt nicht verwirklicht werden konnte: Im Rathaus konnte bis jetzt kein hauptamtlicher Kinder- und Jugendbeauftragter eingestellt werden. Dies sei de, Fachkräftemangel bei Jugendsozialarbeitern geschuldet. So war auch die Leitung der Jugendhalle in Mellendorf zweieinhalb Jahre nicht besetzt; inzwischen hat die Gemeinde mit Franziska Hingler eine neue Leiterin gefunden. Für den nun folgenden Aktionsplan bleibt die Einstellung eines Kinder- und Jugendbeauftragte an erster Stelle der Aufgabenliste.

Nichts geworden ist auch aus dem geplanten Kinderrathaus. Es wäre das bundesweit erste seiner Art gewesen. „Es wäre ein schönes Symbol gewesen“, sagt der Bürgermeister. Die Gemeinde hatte das Vorhaben allerdings an die Bedingung geknüpft, dass ein Eigenanteil von maximal 20.000 Euro für den Bau herauskommen würde. „Das war nicht zu machen“, sagt Zychlinski. „Es wäre ein hoher sechsstelliger Betrag geworden.“

Kinderrechte im Alltag berücksichtigen

Im zweiten Aktionsplan sollen nun nicht mehr die Einzelvorhaben im Vordergrund stehen. Vielmehr soll die Beteiligten die Frage leiten, welche Haltung Erwachsene gegenüber Kindern und Jugendlichen haben. Die Wedemark sei weiter als andere Kommunen, betont der Bürgermeister. „Aber wir haben längst nicht alle Kinderrechte implementiert.“

„Die Grundidee ist, weltweite Kinderrechte in tägliches Verwaltungshandeln zu bringen“, verdeutlicht die Gemeindejugendpflegerin. Als Kinder gelten dabei gemäß der Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen Jungen und Mädchen bis zum Alter von 18 Jahren. In der Verwaltung stelle sich beispielsweise im Fachbereich Bauen die Frage, wo bestimmte Pflastersteine eingekauft werden sollten „Da, wo Kinderarbeit geleistet wird?“, fragt Bruns rhetorisch.

„Wir haben schon eine Sensibilisierung geschaffen“

Immerhin wird bei allen Verwaltungsdrucksachen, die in die Kommunalpolitik gegeben werden, abgefragt, ob die Entscheidung bedeutsam ist für Kinder und Jugendliche. „Mit dem Kreuzchen bei Ja haben wir schon eine Sensibilisierung geschaffen. Das ermöglicht Politikern, darüber nachzudenken“, betont Bruns.

Aber auch in der Bevölkerung müsse die Haltung gestärkt werden, die Rechte der Kinder zu wahren. „Wenn Eltern zum Beispiel bei ihrem elfjährigen Kind einen Chatverlauf anschauen und überprüfen, ist das nicht rechtens“, führt Bruns an. Das gelte ebenso, wenn sie Apps zur Ortung ihrer Kinder auf deren Handys installierten.

Das sind die nächsten Schritte

Was bisher die sogenannte Steuerungsgruppe um Ellen Bruns in der Hand hatte, übernimmt für den zweiten Aktionsplan auf weitere drei Jahre das Forum Kinderrechte. Was dieses Forum aus dem ersten Plan weiterführen wird, kann die Jugendpflegerin nicht vorwegnehmen.

In zwei Zukunftswerkstätten im vergangenen Jahr hatten 22 Kinder und Jugendliche sowie 24 Erwachsene in einem ersten Schritt den zweiten Aktionsplan vorbereitet. Das Forum Kinderrechte hat bereits im Januar und Februar getagt. Voraussichtlich im Juni wird der zweite Wedemärker Aktionsplan Kinderrechte dem Gemeinderat vorgelegt, im Juli dem Verein Kinderfreundliche Kommunen in Berlin.

Siegel für Kinderfreundlichkeit bringt noch kein Geld Das Siegel Kinderfreundliche Kommune allein ist nicht mit Fördergeld verbunden. Vielmehr müssen Finanzierung und Zuschüsse für jedes Einzelvorhaben gesichert werden. Auch nach Ende des zweiten Aktionsplans wird die Kommune in ihrem Bemühen nicht auf sich selbst gestellt sein. Mit dem Siegel nimmt sie weiter an einem jährlichen Monitoring durch den Berliner Verein Kinderfreundliche Kommunen teil. Anfang 2017 hatte die Gemeinde Wedemark als dritte Kommune in Niedersachsen das Siegel Kinderfreundliche Kommune erhalten und sich damit einem verbindlichen Aktionsplan mit Aufgaben bis 2019 gestellt. 2016 hatte der Rat den Beschluss dazu gefasst. Kinderrechten in der Wedemark verschaffte bereits seit 1995 ein gleichnamiger Arbeitskreis öffentlich Wirkung. Ab 2008 machte die Gemeinde Wedemark bundesweit mit ihrer Straße der Kinderrechte in Mellendorf Furore, 2013 erweiterte sie das Projekt auf die 16 Ortsteile als „Kinderrechte mal 16“. Diese nachhaltigen Vorarbeiten der Kommune ebneten den Weg, um sich für das Siegel zu bewerben.

Lesen Sie dazu auch

Von Ursula Kallenbach