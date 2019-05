Resse

Die erste Fußball-Herren des SV Resse wird ihr vorletztes Heimspiel der Saison gegen den SV Esperke am Sonntag, 19. Mai, ab 14.45 Uhr auf der Sportanlage an der Osterbergstraße als Familienspieltag austragen. Die Veranstaltung steht unter dem Motto „Kinder stark machen“ und „Alkoholfrei Sport genießen“. Mit dieser Aktion beteiligt sich der SV Resse an der bundesweiten Mitmach-Initiative der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung ( BZgA). Sie richtet sich an Erwachsene, die Verantwortung für Kinder und Jugendliche tragen. Ziel ist eine frühe Suchtvorbeugung. Alle Besucher haben freien Eintritt. Nikotin und Alkohol sind verboten. Für Kinder gibt es eine Hüpfburg und weitere Überraschungen.

Von Stephan Hartung