Brelingen

Die St.-Martini-Besucher haben schon wieder ein bisschen Konzert-Routine gewonnen. Selbstverständlich trägt jeder Besucher eine FFP2-Maske, die Überprüfung des Impfnachweis-Codes regeln die Ehrenamtlichen per Smartphone-Scan. Aber was ist mit dem Mikrofon los?

Der Kulturverein Brelinger Mitte und der Orgelbauverein St. Martini haben von Werbung bis Engagement über Kartenverkauf alles erfolgreich für dieses Konzert organisiert. Doch das Mikrofon streikt. Jedenfalls kann Vereinsvertreter Dietrich von Mirbach der Technik zu Konzertbeginn keinen Ton entlocken, er sucht verzweifelt nach dem passenden Schalter. Ein Fachkundiger eilt zu Hilfe, das Mikrofon funktioniert endlich, das Publikum applaudiert ein erstes Mal – vier Minuten nach Veranstaltungsbeginn. Nachdem die WinterJazz-Konzerte für 2021 komplett abgesagt wurden, ist das Wohlwollen groß, genau wie der sprichwörtliche Hunger nach Kultur.

Band und Publikum glücklich vereint

Viele Zuhörer lauschen dem Auftakt des WinterJazz in Brelingens St. Martini Kirche. Quelle: Patricia Chadde

Die Freude über ihre Anwesenheit teilen Musizierende und Zuhörende in den kommenden 90 Minuten gleichermaßen. „Heute holen wir unser Konzert vom 25. März 2020 nach“, sagt Komponist und Arrangeur Fynn Großmann zur Begrüßung. Die Pause war lang, teilweise kreativ, aber auch nervenzehrend. Sie erbrachte aber auch Erkenntnisse. Jetzt kann es beginnen, das Konzert mit dem Titel „Halbwahrheiten“. Zuvor gibt Großmann dem Publikum jedoch noch eine Denksportaufgabe: „Wussten Sie, dass die deutsche Sprache ein Tätigkeitswort für Lügen hat, aber keines für Wahrheit sagen?“, fragt Großmann.

Spielfreude, die mitreißt

Ein kurzer Gedankenblitz, wie seltsam dieser Umstand ist, der zu dem Konzerttitel „Halbwahrheiten“ führte – und los geht es. Die Mitglieder des Quintetts stammen aus Norddeutschland, ihre Spielfreude wirkt mitreißend. Gebannt verfolgen die Zuhörenden die flinken Interaktionen, die reibungslose Verständigung, welche zu komplexen Klangbildern führt. Links am Flügel streift Marko Djurdjevic über die Tasten, rechts von ihm spielt Phillip Dornbusch Tenorsaxofon. Clara Däublers Fingerspiel auf dem Kontrabass beeindruckt akustisch wie optisch, und auch Schlagzeuger Johannes Metzger passt perfekt in diese Formation.

Arrangeur und Komponist Großmann lässt tief in sein Komponistenherz blicken und stellt sich komplexen Aufgaben. Sein „Scetch of Pyramide II“ ist die musikalische Beschäftigung mit einem Körper, der neben einer quadratischen Grundfläche ansonsten nur aus Dreiecken besteht. „So eine Pyramide ist doch wirklich außergewöhnlich, oder?“, fragt Großmann. Auch hierüber hatte das geneigte Publikum am Sonnabend noch nicht nachgedacht, folgt aber gerne den jazzigen Klängen.

Phillip Dornbusch (von links), Fynn Großmann, Clara Däubler und Johannes Metzger beeindrucken mit komplexen Interaktionen. Quelle: Patricia Chadde

Helgi, der Wikinger, kommt

Die Musik zeigt ihre humorvolle Seiten, zum Beispiel, wenn Großmanns Lieblingsfigur Helgi ins Spiel kommt. Schon der Name des Wikingers löst Gekicher aus. Helgis beschwerliches Leben fasste der Namensgeber der Band in Arrangements, und die Zuhörenden gehen mit Helgi Wasser holen und Feuer machen – jedenfalls gedanklich. Es gibt auch Kompositionen, zu denen den Musikern kein Titel einfiel. „Deshalb haben wir damals unser Publikum gefragt“, berichtet Großmann. Nach dem Konzert sei einmal eine entschlossene Frau auf ihn zugekommen und hatte den einzig wahren Titel gefunden: „Nebel über dem Wald und die Tiere ziehen zur Tränke“. Bei so viel Entschiedenheit wollte kein Mitglied des Quintetts widersprechen.

Aber sie träumen sich manchmal an einen Lieblingsort – wie das funktionieren kann, zeigen Däubler, Djurdjevic, Dornbusch, Metzger und Großmann auf ihrem musikalischem „Flucht“-Weg. Dann wird es traurig, das letzte Stück ist angekündigt. Aber nach fröhlichem Applaus lässt sich Großmanns Quintett erweichen und spielt Zugaben. Keiner der Anwesenden hätte sich während dieses WinterJazz-Konzertes an einen anderen Ort träumen mögen – und das ist die reine Halbwahrheit.

Von Patricia Chadde