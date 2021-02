Gailhof

Am Rand des Dorfes soll am Neuen Hessen ein Logistik- und Gewerbestandort entstehen. Doch bevor es so weit ist, wühlen sich zunächst die Archäologen durch das Erdreich – auf der Suche nach Spuren vorzeitlicher Zivilisation. Aktuell müssen diese Vorerkundungen in der Wedemark aber ruhen. Das Areal liegt winterlich brach. Doch noch vor dem einsetzenden Winterwetter und der danach folgenden geschlossenen Schneedecke haben Archäologen in der abgeschobenen Bodenfläche bereits erste Schätze ausgemacht. So viele, dass die Arbeiten vermutlich noch die nächsten Monate andauern werden.

„Ich habe es mir gedacht, dass man dort so viel findet“, sagt die Vorsitzende des Ausschusses für Planen, Bauen und Umwelt, Susanne Brakelmann (CDU). „Es gibt massenweise Funde.“ Sie spricht gegenüber der HAZ von Tausenden von Artefakten – wohl aus der Eisenzeit. Verwunderlich sei das nicht; die Kommune habe den Neuen Hessenweg schließlich auch wegen alter Handelswege durch die heutige Gemeinde Wedemark in Bremer Weg umbenannt. Und über das nicht weit entfernte Wieckenberg sei bekannt, dass dort vor Jahrhunderten Eisen aus dem Raseneisenstein von den Äckern verhüttet wurde. Aus diesem Metall wurden schließlich vor allem Waffen geschmiedet.

Bauwo lässt zwölf Archäologen arbeiten

Diese archäologischen Erkundungen sind begrenzt auf den nördlichen Teil der für Gewerbeflächen ausgewiesenen Gesamtfläche von 18 Hektar (180.000 Quadratmeter). Träger des Logistikvorhabens ist die Bauwo Grundstücksgesellschaft mit Sitz in Hannover. Der Investor muss als Bestandteil des städtebaulichen Vertrags im Bebauungsplan der Gemeinde Wedemark auch die Bodenuntersuchungen sicherstellen und bezahlen. Der Bebauungsplan ist vom Gemeinderat beschlossen, aber – mit Stand 16. Februar – noch nicht rechtskräftig. Die Bauwo hatte bereits das Rewe-Auslieferungslager in Berkhof entwickelt.

Nicht Eisenzeit, sondern Eiszeit bestimmt indessen den Arbeitsplan der beauftragten Archäologen auf dem Gailhofer Feld. „Natürlich haben wir was gefunden, aber es ist zu früh, über die Funde mehr zu sagen“, sagte Bauwo-Geschäftsführer Bernd Rathenow auf Anfrage. „Jetzt warten wir auf besseres Wetter.“ Der Boden sei noch gefroren. Zwölf Archäologen seien dann weiter auf dem Areal beschäftigt. Da sich die Untersuchungen voraussichtlich über Monate erstrecken werden, sollen die Wissenschaftler dort demnächst eine kleine Arbeitsstation einschließlich mobiler Toiletten erhalten.

Bodenfunde gehören dem Land

Ein kleiner Bereich werde für den Anlaufpunkt dort jetzt schon befestigt, weiß Brakelmann. Als Ortsbürgermeisterin von Bissendorf hat sie selbst schon mehrere archäologische Vorbereitungen für große Baugebiete miterlebt und findet „alles ganz spannend“. Brakelmann würde auch gern das Richard-Brandt-Museum in Bissendorf mit ins Boot holen. „Die Bodenfunde gehören ja dem Land Niedersachsen, und niemand darf sie an sich nehmen. Aber für die Wedemark könnte eine Ausstellung damit im Heimatmuseum doch sehr interessant sein.“

