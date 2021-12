Negenborn

Einen „Versuch mit Kunst“ in ihrer Scheune in dem kleinen Dorf Negenborn: So nennt Henrike Maiti ihre junge Galerie. Es ist ein weiträumiger, luftiger Versuch in einer hohen Halle mit großformatigen Bildern. Die Galerie stellt seit ihrer Eröffnung unter Corona-Bedingungen Werke des Künstlers Michael Apitz aus dem Rheingau aus – zu sehen noch bis Mitte Januar. Der Auftakt dient auch diesem Dorf, in dem die Familie seit 2015 lebt. Durch die 350 Euro aus einer Spendenaktion bei der Vernissage bekommen die Kinder der Negenborner Kita „Kinnerstuuv“ die Gelegenheit, selbst Kunst zu gestalten.

Der Bezug der Galeristin zur Kita der Kinderfreunde Wedemark ist praktisch fußläufig: Von ihrer Wohnung und Scheune an der Straße Auf der Horst bringt die zweifache Mutter morgens ihre fünf Jahre alte Tochter und den zweijährigen Sohn einmal über die Straße in die „Kinnerstuuv“ An der Bürgerwiese. In einer gemeinsamen Aktion der Kita mit der Kinder- und Jugendkunstschule Wedemark will Maiti nun allen Mädchen und Jungen dort die Möglichkeit geben, selbst einmal an einer Staffelei zu stehen. Das Kunstprojekt ist für Februar bis März geplant.

Frank Felgner (von links) organisiert für die Kinder- und Jugendkunstschule gemeinsam mit Tim Arndt-Sinner von den Kinderfreunden Wedemark das geplante Kinder-Kunstprojekt in der Negenborner Kita. Quelle: Ursula Kallenbach

Zwei Herzen schlagen in der Brust der Wedemärker Künstlerin Henrike Maiti

„Die Idee ist, ein gemeinsames Werk mit den Kita-Kindern auf Leinwand zu erschaffen, so wie das berühmte Künstler eben machen. Das kann eine große Leinwand sein oder ein Gesamtkunstwerk aus vielen kleinen Leinwänden“, sagt Maiti. Dass Kinder unbedingt mit Kunst zu tun haben wollen, weiß die 42-Jährige aus ihrer eigenen Kindheit im Rheingau. Denn seither schlagen zwei Herzen in ihrer Brust: als promovierte Wissenschaftlerin und als Kreative. Beruflich hat Henrike Maiti bisher als Tierärztin für Schweine in der Praxis wie in der Forschung und Entwicklung von Impfstoffen gearbeitet. Andererseits liegt die künstlerische und gestalterische Ader in der Familie.

„Meine Mutter Ulrike Wittmer war Kunstlehrerin und hat eine Galerie mit Georg Wittmer, meinem Stiefvater, aufgebaut. Dadurch habe ich die Galeriearbeit hautnah miterlebt“, erzählt Henrike Maiti. Sie selbst etablierte, als sie nach Hannover gezogen war, die Apitz Gallery, eine reine Onlinegalerie. Wie auf der Internetplattform verkauft Maiti jetzt vor Ort in Negenborn hochwertige Leinwanddrucke auf Keilrahmen, Reproduktionen von original Acrylgemälden des Rheingauer Künstlers Michael Apitz – ihrem Onkel.

In der wieder aufgebauten Scheune in Negenborn – das Ursprungsgebäude brannte 1981 ab – etabliert sich jetzt eine Galerie. Quelle: Ursula Kallenbach

Vom Karikaturisten zum Maler

Und der bringt sein ganzes von Rhein und Weinbau durchdrungenes Leben in seine Bilder ein. Die Besucher der Vernissage konnten selbst etwas von der Lebensfreude und dem Witz des eigens angereisten Künstlers tanken und kamen damit auch den Beweggründen der Galeristin vom Rhein auf die Spur. Michael Apitz ist ein langjährig renommierter Künstler, der sich vom erfolgreichen Karikaturisten zum Maler entwickelt hat.

Blick in die Comic-Welt von Künstler Michael Apitz. Quelle: Ursula Kallenbach

„Es war an der Zeit, die Kunstwerke und ihren Erschaffer auch einmal hier im Norden live vorzustellen“, sagt die Junggaleristin. Ihre große Scheune habe sich dafür angeboten. „Ich stelle bisher nur die Werke meines Onkels aus, bin aber offen für Ideen. Da ich noch neu in diesem Metier bin, probiere ich einfach aus, was funktioniert“, sagt Henrike Maiti. Vielleicht sei es nur eine einmalige Sache. „Aber, wer weiß? Vielleicht wird es auch mal der Geheimtipp.“

Die Werke sind in der Galerie, Auf der Horst 14a, bis Mitte Januar jeweils freitags und sonnabends von 16 bis 18 Uhr und nach Voranmeldung zu sehen und zu kaufen. Es gilt die 2G-plus-Regel mit Maske.

Von Ursula Kallenbach