Mellendorf

Vielleicht hat die Verlängerung der Corona-Beschränkungen ja auch eine gute Seite: Viele Menschen werden genug Zeit für den Frühjahrsputz haben und Gegenstände im Haus oder in der Wohnung finden, die sie nicht mehr benötigen. Eine gute Voraussetzung also für einen Garagenflohmarkt in Mellendorf am Sonntag, 13. Juni. Die Organisation übernimmt die ehrenamtliche Initiativgruppe Mellendorfer Garagenflohmarkt um Olaf Mußmann.

Ob altes Kinderspielzeug, Überflüssiges aus der Küche, vom Dachboden oder aus dem Keller: Wer beim Aufräumen Interessantes entdeckt und dieses verkaufen möchte, kann sich am Flohmarkt beteiligen. Der Verkauf findet auf dem eigenen Grundstück statt, im Garten oder aus der Garage heraus. Um den Flohmarkt sicher umsetzen zu können, hat die Initiativgruppe Regeln aufgestellt. Geplant ist auch ein Kulturprogramm, das spendenfinanziert mit einer Hutkasse umgesetzt werden soll.

Kulturprogramm soll den Flohmarkt bereichern

John Pommerening von der Initiativgruppe sagt: „Mit etwas Glück wird sich daraus ein kleines dezentrales und über ganz Mellendorf verteiltes Kulturfestival entwickeln. Nach so langer Zeit ohne Kulturangebote freuen wir uns darauf ganz besonders.“ Erste Angebote mit Musik, Schauspiel und Jonglage sind bereits eingegangen. Die Anzahl der Standanmeldungen liegt schon bei knapp 50. Gern nimmt das Organisationsteam weitere entgegen.

Willkommen sind ebenfalls alle, die mit ihren Aufführungen das Kulturprogramm mitgestalten möchten, und Personen, die auf dem eigenen Grundstück Platz für andere Kulturschaffende zur Verfügung stellen können. Anmeldungen sind über die Website www.garagenflohmarkt-mellendorf.de möglich.

Von Stephan Hartung