Einsatzkräfte der Feuerwehr haben am späten Sonntagabend in der Ortschaft Negenborn in der Gemeinde Wedemark vermutlich eine sechsköpfige Familie vor dem Erstickungstod bewahrt. In einer Doppelhaushälfte in einer Neubausiedlung war zuvor gegen 23 Uhr aus einer defekten Heiztherme Kohlenmonoxid entwichen. Die alarmierten Rettungskräfte konnten das Gebäude aber rechtzeitig räumen und alle sechs Familienmitglieder zur Behandlung in ein Nachbarhaus bringen. Vorsichtshalber brachten die Retter auch die vier Personen der anderen Doppelhaushälfte in Sicherheit. Laut Feuerwehr stellten Nachbarn dem Rettungsdienst ihr Haus für die Behandlung der Opfer zur Verfügung.

Familienvater wird bewusstlos aus Haus getragen

Für den Vater der sechsköpfigen Familie war es nach Angaben eines Feuerwehrsprechers Rettung in letzter Minute. Er sei bereits bewusstlos gewesen, die Helfer hätten ihn aus dem Haus tragen müssen. aus. Bei ihm wurde demnach später eine Kohlenmonoxidvergiftung festgestellt. Die Familie habe die Feuerwehr noch selbst alarmiert, sagt der stellvertretende Gemeindebrandmeister Sebastian Jagau. „Die haben das offenbar selbst gemerkt.“ Die Mutter und insgesamt vier Kinder wurden nach HAZ-Informationen leicht verletzt und vorsorglich mit Rettungswagen zur Behandlung in die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) gebracht.

Die Rettungskräfte sind in einer Neubausiedlung in Negenborn im Einsatz. Quelle: Clemens Heidrich

Feuerwehr benutzt neue Kohlenmonoxid-Warngeräte

Nach Angaben des stellvertretenden Gemeindebrandmeisters waren Einsatzkräfte nach ihrem Eintreffen sofort mit Atemschutz und Messgeräten in das betroffene Haus gegangen. Dass dort umgehend eine erhöhte Konzentration von Kohlenmonoxid erkannt wurde, ist laut Feuerwehr auch einer Neuanschaffung zu verdanken: „Wir haben gerade erst vor vier Wochen alle unsere Ortsfeuerwehren mit speziellen CO-Warngeräten ausgestattet“, sagte Jagau. Ohne diese Geräte hätten die Einsatzkräfte erst auf einen Messtrupp warten müssen, um die Lage zu klären, sagte der stellvertretenden Gemeindebrandmeister. Zu den ersten Handlungen der Feuerwehr zählte demnach auch, sofort das Gas abzustellen, nachdem die Ursache der Vergiftungserscheinungen festgestellt worden war.

Wann die Familie in ihr Haus zurückkehren kann, war der Feuerwehr am Montagmorgen nicht bekannt. Im Einsatz waren laut Feuerwehr insgesamt 28 Rettungskräfte der Feuerwehren Mellendorf und Negenborn.

