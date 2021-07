Bissendorf

Seit mehr als 50 Jahren gibt es die Kita Kranichweg in Bissendorf. Doch die Bausubstanz der inmitten eines ruhigen Wohngebiets gelegenen Immobilie ist in die Jahre gekommen, außerdem ist das Gebäude zu klein. Daran lässt Einrichtungsleiterin Heike Eggers keine Zweifel. Nun gibt es eine Lösung. Nach diversen Verhandlungen wird die Gemeinde Wedemark auf dem kirchlichen Grundstück eine neue Kita bauen. Die Kosten sind bislang auf etwa vier Millionen Euro fixiert.

Seit mehr als 50 Jahren gibt es die Kita Kranichweg. Inzwischen ist das Gebäude aber in die Jahre gekommen. Quelle: Sven Warnecke

Angesichts des derzeit auf vielen Baustellen herrschenden Materialmangels macht Susanne Bischof aus der Hochbauverwaltung der Gemeinde Wedemark den Projektbeteiligten aber wenig Hoffnung, dass es bei dieser Summe bleiben wird. „Der Holzmangel macht die Kalkulation schwierig.“ Aus diesem Grund rechnet die Kommune auch mit bis zu 5,2 Millionen Euro Gesamtkosten inklusive Abriss des Altbaus. Dieser wird aber erst gestartet, sobald der Neubau steht, der drei Meter neben dem Bestandsgebäude errichtet werden soll.

Gemeinde und Kirche investieren in die Zukunft

Doch auch das wäre gut angelegtes Geld, meint Wedemarks Bürgermeister Helge Zychlinski bei der Vorstellung der Pläne. Diese seien nach ausführlicher, aber konstruktiver Diskussion zwischen Gemeindeverwaltung und den Verantwortlichen des Kirchenkreises Burgwedel-Langenhagen entstanden.

Das 930 Quadratmeter große, ebenerdige Gebäude in Holzständer-Bauweise, das auf dem gut 4700 Quadratmeter großen Kirchengrundstück geplant ist, bezeichnet Zychlinski als „die Zukunft“. Denn es solle möglichst klimaneutral gebaut und dank Fotovoltaikanlage und Luft-Wärme-Pumpe künftig CO2-sparend betrieben werden, hebt der Verwaltungschef hervor.

Susanne Bischof (von links), Heike Meinheit, Helge Zychlinski und Annemarie Henning schauen sich die Pläne der neuen Kita Kranichweg an. Quelle: Sven Warnecke

In der neuen Kita Kranichweg – der Einzug ist nach etwa zwölf Monaten Bauzeit für Januar 2023 geplant – werden künftig 105 Kinder in zwei Krippen- und drei Kitagruppen betreut. Das sind knapp 50 Prozent mehr Plätze als bisher. Dieser Zuwachs ist dringend nötig. Aktuell gibt es in Wedemark 1745 Kitaplätze, davon entfallen 1006 auf die freien Träger, der Kirchenkreis bietet allein gut 450 Plätze an.

Kommune will bei Kitas Herr der Lage bleiben

Auf dem gut 4700 Quadratmeter großen Grundstück soll ein Neubau mit etwa 930 Quadratmetern Nutzfläche entstehen. Dieser bietet 105 Kindern in zwei Krippen- und drei Kindergartengruppen Platz. Quelle: Sven Warnecke

Der Bedarf an Betreuungsplätzen sei da und werde weiter steigen, sagt Zychlinski. Man wolle allen Eltern ein Angebot machen können und nicht etwa auf Container ausweichen müssen, falls die Nachfrage irgendwann einmal wachse, rechtfertigt er die Investition.

Wie Projektleiterin Heike Meinheit von der Gemeindeverwaltung bei der Vorstellung der Pläne berichtet, müssen für den Neubau auf dem Grundstück zunächst ab Oktober etliche Bäume gefällt werden. Doch es gebe Ersatz für die Pflanzen, die für die neue Kita weichen müssten. Anschließend entsteht das ebenerdige Gebäude mit einer Fassade aus Lärchenholz und einzelnen farbigen Abschnitten.

Auf Anwohner kommen Belastungen zu

Die Fassade des neuen Gebäudes soll aus Lärchenholz bestehen und verschiedenfarbige Elemente bekommen. Quelle: Sven Warnecke

Für den Bau bitten sowohl Zychlinski als auch Elisabeth Wöbse als Vorsitzende des Kirchenvorstandes um gegenseitige Rücksichtnahme aller Betroffenen. Diese ist auch nötig, denn der Weg auf die Baustelle wird über die Fasanenstraße verlaufen. Dazu wird während der Bauphase dort ein einseitiges, temporäres Halteverbot ausgewiesen, damit die schweren Fahrzeuge durchkommen können. Wöbse wisse um die Belastung, die auf die Nachbarn nun zukommen, sagt sie. Statt sich aber im Lauf der nächsten Monate irgendwo zu beschweren, sollten direkte Gespräche mit ihr gesucht werden, warb die Kirchenvorstandsvorsitzende und bat schon im Vorfeld um Verständnis. Denn eine Alternative – also die Sanierung des Altbaus – sei ausgeschlossen.

Das macht auch Annemarie Henning deutlich. Sie ist betriebswirtschaftliche Leiterin des Kirchenkreises und zuständig für die eigenen Kitas. „Wir freuen uns, dass diese Kooperation möglich war.“ Henning spricht von einer richtigen Entscheidung. Denn das vorhandene Gebäude sei nicht mehr zeitgemäß. Heute würden Krippen und Kindergärten in ein und demselben Gebäude untergebracht. „Das ist Standard.“ Das ermögliche für die Kleinen eine möglichst lange gemeinsame Zeit.

