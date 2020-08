Wedemark

Die Gemeinde Wedemark freut sich über drei neue Auszubildende für die Bereiche IT und allgemeine Verwaltung. Das berichtet Rathaussprecher Magnus Wurm. Die jungen Leute haben am 1. August ihre dreijährige Ausbildung begonnen. Die Nachwuchskräfte Marwa Alali und Justin Busch treten eine Lehre zu Verwaltungsfachangestellten an. Lisa Scodruch möchte Fachinformatikerin für Systemintegration werden.

Die Erste Gemeinderätin Susanne Schönemeier begrüßte die Auszubildenden und zeigte sich stolz: „Die Wedemark ist ein attraktiver Arbeitgeber für junge Menschen, wie die vielen neuen Auszubildenden zeigen.“ Weiter lobte sie das Team Personal, das immerzu damit beschäftigt sei, die Rahmenbedingungen für die Ausbildungen zu verbessern.

Anzeige

Gemeinde will Ausbildung stets verbessern

Damit meint Schönemeier unter anderem die Einführungsveranstaltung, die im Rathaus in Mellendorf stattfand und immerhin drei Tage füllte. Die Lehrlinge bekamen umfassende Informationen über die Arbeit und die Ausbildung in der Verwaltung. Zudem konnten sich Azubis und Ausbilder kennenlernen.

Weitere HAZ+ Artikel

Nach Angaben von Ausbildungsleiter Rolf Baumert stünden Ausbildungs- und Qualifizierungsangebote stets im Vordergrund. So könne der zukünftige Personalbedarf der Gemeindeverwaltung abgedeckt werden.

Wer Interesse an einer Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten oder an einem Studium im Bereich der allgemeinen Verwaltung oder im Verwaltungsmanagement hat, der kann sich an ihn per E-Mail an rolf.baumert@wedemark.de oder unter Telefon (05130)581232 wenden. Aktuelle Stellenausschreibungen der Gemeinde sind auf der Website www.wedemark.de/stellenanzeigen/ zu finden.

Von Katja Spigiel