Wedemark

Die Wedemärker Gemeindeverwaltung macht schon jetzt Familien darauf aufmerksam, dass für die nächsten Oster-, Sommer- und Herbstferien wieder ein umfassendes Betreuungsangebot in Form von Feriencamps für Kinder und Jugendliche geplant ist.

Gemeinde Wedemark hilft bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

An dem Angebot können Kinder und Jugendliche teilnehmen, die derzeit die Grundschule besuchen oder ab dem Sommer an eine weiterführende Schule kommen. Auch Fünft- und Sechstklässler an den ortsansässigen weiterführenden Schulen haben die Möglichkeit, das Angebot in Anspruch zu nehmen.

Mit der verlässlichen Ferienbetreuung leistet die Gemeinde Wedemark einen Beitrag zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Das Angebot richtet sich deshalb an berufstätige alleinerziehende Eltern sowie Familien, in denen beide Eltern berufstätig sind und die keinen Hortplatz haben. Bei einer Überbuchung werden die jüngeren Kinder bevorzugt.

Die Betreuung wird in den Osterferien vom 4. bis 14. April angeboten. Anmeldeschluss dafür ist am 27. Februar. Bis 22. Mai müssen sich Kinder anmelden, die in den Sommerferien vom 25. Juli bis 19. August zur Betreuung kommen wollen. Das Programm ist dann maximal drei Wochen in beliebiger Auswahl buchbar. Auch für die Herbstferien steht der Termin schon: Dann findet die Betreuung vom 17. bis 28. Oktober statt, Anmeldeschluss dafür ist am 11. September 2022.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Verpflegung ist in den Kosten enthalten

Betreut wird laut Gemeinde jeweils von montags bis freitags von 7.30 bis 16.30 Uhr, inklusive Früh- und Spätdienst. Die Kosten betragen 95 Euro pro Woche für die Fünft- und Sechstklässler und 85 Euro für die Grundschulkinder. Darin sind Mittagessen und Nachmittagssnack, Getränke, Bastelangebote, Computer- und Inlinerkurse, Schwimmbadbesuche und teilweise Ausfslüge enthalten. Geschwisterkinder zahlen jeweils 10 Euro weniger pro Woche für die Betreuung.

Der Ort für die Ferienbetreuungen ist die Jugendhalle, Am Freizeitpark 1 in Mellendorf. Die gemeindliche Jugendpflege wird unter Leitung von Christopher Bruns auch 2022 ausschließlich qualifiziertes Personal einsetzen. Alle notwendigen Infos sowie die Anmeldeformulare sind auf der Gemeindehomepage auf www.wedemark.de/Ferienbetreuung zu finden.

Sollte jemand keinen Zugang zum Internet haben, sendet die Gemeinde die Formulare auf Anforderung auch gern zu. Ansprechpartner dafür ist Christopher Bruns, Telefon (05130) 581-483. Die Jugendpflege ist in diesem Jahr umgezogen, die Dienststelle befindet sich nun am Gilborn 6 in Mellendorf.

Von Janna Silinger