Wedemark

Das vielbeachtete Projekt „Geschichte der Wedemark von 1930 –1945“ geht in den Endspurt. Ein Symposium mit namhaften Vortragenden wird für alle live im Internet übertragen.

Liste der prominenten Festredner setzt sich fort

Ein weiterer Höhepunkt in der Vergangenheitsreflektion der Wedemark kündigt sich an: Das fünfte Symposium zur „Geschichte der Wedemark 1930-1950“ beginnt am Montag, 3. Mai, um 17.30 Uhr. In den Kreis der renommierten bisherigen Referenten tritt ein weiterer namhafter Meinungsbildner: Hendrik Brandt, Chefredakteur der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung (HAZ), wird im Bürgerhaus in Bissendorf einen Festvortrag halten. „Vergessen Sie’s!? – Einige Fragen zur Geschichte in der Gegenwart“ hat er seinen Beitrag überschrieben.

Mit ihm schließt die Liste der prominenten Festredner zur Geschichtsreihe, auf der schon einer seiner Vorgänger bei der HAZ, Dr. Wolfgang Mauersberg, die ehemaligen Landtagspräsidenten Rolf Wernstedt und Jürgen Gansäuer sowie Regionspräsident Hauke Jagau stehen.

Zudem wird Dr. Franz Rainer Enste, Niedersächsischer Landesbeauftragter gegen Antisemitismus und für den Schutz jüdischen Lebens, der das Geschichtsprojekt von Beginn an koordinierend begleitet, vortragen. Unter der Überschrift „Erinnerungskultur und Demokratie“ wird er seine Betrachtungen zur Bedeutung des kollektiven Gedächtnisses für die Sicherung der Demokratie darlegen.

Jeder kann live im Internet dabei sein

Eigentlich hätte der Abend mit Publikum im Bürgersaal über die Bühne gehen sollen. Coronabedingt ist man davon jedoch abgerückt. Deshalb überträgt die Gemeinde die Veranstaltung im Internet. Auf dem Youtube-Kanal der Wedemark können alle Interessierten virtuell live dabei sein. Auch die Homepage der Gemeinde unter www.wedemark.de/symposium leitet zur Übertragung.

„Die Auseinandersetzung mit der Geschichte der Wedemark ist ein dauerhafter Prozess“, postuliert Bürgermeister Helge Zychlinski. Auf dem ersten Symposium zum Projekt „Geschichte der Wedemark 1930-1950“ im September 2016 hatte er angekündigt, dass es weitere Veranstaltungen zum Thema geben werde. Mittlerweile ist aus diesem Vorhaben eine umfangreiche Sammlung von Erinnerungen, Forschungen und Betrachtungen geworden, die weit über die Wedemark hinaus wirken. In mittlerweile zwölf Publikationen, Filmen sowie in Schulprojekten und Arbeiten des historischen Seminars der Leibniz Universität Hannover finden sie ihren Nachhall.

Von Frank Walter