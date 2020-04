Die Gemeinde Wedemark erstattet rückwirkend ab April die Gebühren von Betriebs-Kitas. Somit sollen Eltern während der Corona-Krise entlastet werden. Für die Gemeinde bedeutet der Beschluss weitere Ausgaben in Höhe von rund 5000 Euro pro Monat.

In der Kommune gibt es aktuell nur eine Betriebs-Kita – bei Sennheiser in Wennebostel. Zehn weitere Kinder aus der Wedemark werden in betrieblichen Einrichtungen außerhalb der Kommune betreut. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa (Symbolbild)