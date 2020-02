Mellendorf

Die Gemeinde Wedemark hält an der Veranstaltungsreihe „ Nachtaktiv“ in jedem Fall fest. „Auch wenn wir von dem Diebstahl aus den Umkleiden am Wochenende alle sehr, sehr enttäuscht sind“, wie Gemeindespreche Ewald Nagel am Montag auf Nachfrage festhielt. Rund 140 Kinder zwischen zwölf und 16 Jahren hatten am Freitag an dem Mitternachtssport in der Wedemarkhalle am Campus W teilgenommen, sagte Nagel. Während der Veranstaltungen hatten nach Polizeiangaben jedoch bislang unbekannte Täter Elektonikgeräte und Bargeld im Gesamtwert von 784 Euro aus den Kleidungsstücken der Jugendlichen gestohlen.

Betreuer haben die Polizei gerufen

„Die Kinder sind sofort zu unseren Leuten gekommen, als sie den Diebstahl entdeckt hatten“, sagte Nagel. Die Betreuer hätten umgehend die Polizei gerufen. Doch von den Dieben sei zu diesem Zeitpunkt keine Spur mehr aufzunehmen gewesen. „Das ist eine öffentliche Veranstaltung“, sagte Nagel. Die Jugendlichen könnten zu jedem Zeitpunkt kommen und gehen. „Deshalb können wir die Umkleidekabinen auch nicht abschließen.“ Eineinhalb Jahre sei dieses Konzept gut gegangen. „Und alle hatten ein wirklich gutes Vertrauensverhältnis zueinander.“ Der Vorfall jetzt erschüttere das Team zwar, viel ändern aber könne und wolle man nicht. „Wir haben schon immer darauf hingewiesen, dass niemand Wertsachen in den Umkleidekabinen zurücklassen sollte“, betonte Nagel. Diese Hinweise werde das Team in Zukunft noch verstärken.

Nächster Mitternachtssport am 20. März

Der nächste Termin ist am Freitag, 20. März. Auch dann wird die Gemeindejugendpflegerin Ellen Bruns mit ihrem Team für die Jugendlichen Waffeln und Musik bereitstellen. Je nach Lust und Laune könnten die Jugendlichen Fußball, Basketball oder auch Brennball spielen. Auch für Badminton oder Frisbee liege Equipment bereit. Beginn ist um 19 Uhr in der Wedemarkhalle am Royeplatz in Mellendorf.

Wer noch Hinweise zu den Diebstählen geben kann, erreicht die Polizei Mellendorf unter Telefon (05130) 9770.

Von Rebekka Neander