Wedemark

Die Gemeinde Wedemark macht junge Eltern auf Verbesserungen beim Elterngeld aufmerksam. Das Bundesfamilienministerium hatte einige Änderungen vorgenommen, um Familien zu helfen, die Erwerbszeit besser einzuteilen und mehr Flexibilität zu schaffen.

Beispielsweise wurde die zulässige Arbeitszeit von 30 auf 32 Stunden pro Woche angehoben. Auch der sogenannte Partnerschaftsbonus, die parallele Teilzeit beider Eltern, wurde verändert und auf 24 bis 32 Arbeitsstunden pro Woche ausgeweitet. Eltern, deren Kinder sechs Wochen oder früher als errechnet auf die Welt kommen, können künftig das Basiselterngeld für bis zu vier Monate beantragen. Die Grenze für den Erhalt des Elterngeldes liegt bei einem gemeinsamen Einkommen in Höhe von 300.000 Euro, bei Alleinerziehenden liegt die Grenze bei 250.000 Euro. Weitere Informationen gibt es unter www.bmfsfj.de oder per E-Mail an elterngeld@wedemark.de.

Von Leona Passgang