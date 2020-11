Wedemark

Pflaster und Asphalt aufreißen, Schächte buddeln, Kabel verlegen, schließen – so arbeiten sich die Bautrupps der Deutschen Glasfaser weiter durch die Wedemark, um schnelles Internet in die Häuser zu bringen. Vielfach sind die Gehwege schon wieder hergestellt. Fachleute der Gemeinde haben diese nach Abschluss der Arbeiten auch bereits abgenommen. Die aktuell Betroffenen haben jedoch oft noch viele Fragen, wenn die Baumaschinen an ihrer Straße losgelegt haben oder später, wenn diese wieder verschwunden sind. Von der Gemeinde Wedemark gibt es dazu Antworten.

Wer baut und bezahlt eigentlich?

Als Partner des Netzbetreibers HTP erledigt die Deutsche Glasfaser den Bauteil an der Erschließung mit Glasfaserkabel und hat dazu Subunternehmer beauftragt. Im Grundsatz gilt: Die Deutsche Glasfaser übernimmt auch das Wiederherstellen dieser Flächen sowie das Nachbessern und trägt die Kosten dafür. Insofern gilt das Verursacherprinzip.

Was umfassen die Bauleistungen im Gemeindegebiet an Straßen und Wegen?

Rund 650 Straßen werden in der Wedemark von den Auftragsfirmen der Deutschen Glasfaser angefasst und aufgegraben, um Kabel für das schnelle Internet zu verlegen. Die Leitungen werden in einem circa 20 Zentimeter breiten Spalt versenkt. Dazu müssen links und rechts des Grabens noch einmal je 15 Zentimeter freigeschnitten werden, sodass insgesamt im Regelfall 50 Zentimeter der Gehwege von den Bauarbeiten betroffen sind. Die Deutsche Glasfaser ist verpflichtet, diese Strecke in akzeptabler Form wiederherstellen zu lassen.

An landwirtschaftlichen Wegen bietet oft der Straßenseitenraum Platz, die Glasfaserkabel zu ziehen, ohne dass der Asphalt geöffnet werden muss. Quelle: Ursula Kallenbach

Gehwege haben unterschiedliche Qualitäten. Wie wird das berücksichtigt?

Wenn der Gehweg beispielsweise nur maximal 35 Zentimeter breiter als der ausgehobene Graben ist, dann muss der gesamte Gehweg wiederhergestellt werden; dazu hat die Gemeindeverwaltung das Unternehmen verpflichtet.

Wie wird mit vorher bereits kaputten Wegen verfahren?

„Im Vorfeld der Bauarbeiten stellten wir uns die Frage, was mit solchen Wegen geschehen soll, die noch breiter sind und von vornherein in einem schlechten Zustand waren“, sagt Bürgermeister Helge Zychlinski. „Die Kabel müssen auch in breiteren Wegen verlegt werden, deren Oberfläche an vielen Stellen zum Beispiel durch Baumwurzeln bedenklich angehoben wurden oder deren Belag aus Altersgründen oder witterungsbedingt gebrochen war.“ Dort würde es aus Sicht der Gemeindes keinen Sinn machen, den alten Zustand von vor der Kabelverlegung wiederherzustellen. „Das wäre Geld- und Zeitverschwendung“, macht der Bürgermeister klar.

Als pragmatische Lösung habe die Kommune mit der Deutschen Glasfaser vereinbart, „dass solche kaputten Wege, wenn wir sie schon einmal anfassen, komplett wieder in Ordnung gebracht werden.“ Die Baufirma stellt also nicht nur den nötigen Streifen wieder her, sondern die gesamte Breite des Weges. Hier bezahlt die Gemeinde die Differenz.

Ist die Entscheidung jeweils der Baufirma überlassen?

Nein. Die Fachleute der Bauverwaltung in der Gemeinde haben die infrage kommenden Wege und Straßen vor Beginn des Glasfaserausbaus gesichtet und festgelegt. Ihr Hauptaugenmerk lag dabei auf den asphaltierten Wegen. „Wenn der Asphalt einmal hart ist, kann man am Belag später nichts mehr machen“, erläutert Thorsten Dick vom Team Tiefbau die Herangehensweise. Spätere Veränderungen am Asphalt würden immer Narben hinterlassen, die nicht mehr auszubügeln seien. Gepflasterte Wege hingegen könnten auch später, also nach der Kabelverlegung, noch repariert werden.

Die Kabel sind versenkt – nun muss die Asphaltdecke nachgearbeitet werden. Quelle: Ursula Kallenbach

Werden Anlieger dann doch noch zur Kasse gebeten, wenn alles hübsch ist?

Eigentlich stellen diese Baumaßnahmen eine grundlegende Verbesserung des Straßenzustandes dar, die nach derzeit noch geltendem Recht durchaus den Anwohnern in Rechnung gestellt werden könnte, sagt der Bürgermeister. Doch die Gemeinde wollte nicht den bürokratischen Weg über die Straßenausbaubeitragssatzung beschreiten, sondern nach Worten des Verwaltungschefs vielmehr „die Chance, die sich uns bot, direkt ergreifen“. Um gleich loslegen zu können, habe die Gemeinde vorerst 30.000 Euro für das Programm bereitgestellt.

Ist das so in trockenen Tüchern oder nur vorerst?

Auch wenn die Gemeindeverwaltung die Absicht hätte, die Anlieger von solchen Verbesserungskosten zu verschonen – rechtlich möglich wäre es nach wie vor, diese abzurechnen. Die seit geraumer Zeit diskutierte Änderung der Straßenausbaubeitragssatzung in der Wedemark hängt seit einiger Zeit politisch in der Luft. Die Fraktionen haben coronabedingt darüber nicht abschließend entschieden. Möglicherweise wird also die Politik noch ein Wort zu diesem Verwaltungsschritt sagen.

Was macht die Gemeinde mit Beschwerden zum Glasfaserausbau ?

Das Rathaus reicht Beschwerden an die Projektleitung der Deutschen Glasfaser mit der Bitte weiter, das Angemahnte zu beheben, und behält die Ausbesserungen im Blick.

Von Ursula Kallenbach